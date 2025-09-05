B से बीड़ी और B से बिहार पर फंस गई कांग्रेस, मांगनी पड़ी माफी; सफाई में क्या कहा
बी से बीड़ी और बी से बिहार पर कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। इसके लिए कांग्रेस को माफी भी मांगनी पड़ी। इसके बाद पुरानी पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। जीएसटी सुधारों की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने बीड़ी और बिहार की तुलना वाला ट्वीट किया था। इसके साथ उसने एक चार्ट भी शेयर किया था, जिसमें तंबाकू पर वर्तमान और प्रस्तावित दरों को दिखाया गया था। इसके बाद कांग्रेस की काफी ज्यादा आलोचना होने लगी थी। भाजपा ने इसको लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था।
सफाई में क्या कहा
केरल कांग्रेस की ओर से ‘एक्स’ पर पोस्ट साझा कर कहा गया है कि, ‘हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के जीएसटी से जुड़े चुनावी प्रचार पर हमारी टिपण्णी को तोड़ा- मरोड़ा जा रहा है। अगर किसी को हमारी बात से ठेस पहुंची है तो हम माफी चाहते हैं।‘ इस पूरे प्रकरण पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि, ‘उन्होंने केरल कांग्रेस की पोस्ट नहीं देखी है, लेकिन अगर ऐसा कोई बयान दिया गया है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए माफी मांगी जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, मैंने उस पोस्ट को नहीं देखा है, लेकिन कोई भी इस तरह की टिपण्णी नहीं करनी चाहिए और अगर की गई है, तो माफी जरूर मांगनी चाहिए
कांग्रेस की केरल इकाई ने क्या लिखा था
गौरतलब है कि कांग्रेस की केरल प्रदेश इकाई ने आज सोशल मीडिया मंच एक्स पर बीड़ी-सिगरेट पर जीएसटी की नयी दर लागू करने में सिगरेट के साथ पक्षपात की ओर संकेत करते हुए कहा कि बीड़ी और बिहार का पहला अक्षर (अंग्रेजी) के बी से शुरू होता है। बीड़ी में अब कोई बुराई नहीं मानी जाएगी। पार्टी ने अपनी पोस्ट में बताया है कि बीड़ी पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटा कर 18 फीसदी और सिगरेट पर 28 से बढ़ा कर 40 फीसदी कर दी गई है। केरल कांग्रेस के इस पोस्ट पर बिहार भाजपा ने भी कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है।
भाजपा नेता हमलावर
कांग्रेस की इस पोस्ट पर भाजपा नेता पूरी तरह से हमलावर हैं। बिहार के उप मुख्मंत्री और बिहार भाजपा के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की माता जी का अपमान करने के बाद कांग्रेस अब पूरे बिहार का अपमान करने पर उतर आई है। इसके अलावा भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि यह बिहार के प्रति इंडिया गठबंधन की नफरत की झलक है। कांग्रेस ने एक बार फिर लाइन क्रॉस कर दी है। भाजपा प्रवक्ता ने आगे लिखा कि रेवंत रेड्डी से लेकर डीएमके तक कांग्रेस में बिहार लिए नफरत साफ है।