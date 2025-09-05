B से बीड़ी और B से बिहार पर फंस गई कांग्रेस, मांगनी पड़ी माफी; सफाई में क्या कहा

बी से बीड़ी और बी से बिहार पर कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। इसके लिए कांग्रेस को माफी भी मांगनी पड़ी। इसके बाद पुरानी पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। जीएसटी सुधारों की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने बीड़ी और बिहार की तुलना वाला ट्वीट किया था। इसके साथ उसने एक चार्ट भी शेयर किया था, जिसमें तंबाकू पर वर्तमान और प्रस्तावित दरों को दिखाया गया था। इसके बाद कांग्रेस की काफी ज्यादा आलोचना होने लगी थी। भाजपा ने इसको लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था।



सफाई में क्या कहा

केरल कांग्रेस की ओर से ‘एक्स’ पर पोस्ट साझा कर कहा गया है कि, ‘हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के जीएसटी से जुड़े चुनावी प्रचार पर हमारी टिपण्णी को तोड़ा- मरोड़ा जा रहा है। अगर किसी को हमारी बात से ठेस पहुंची है तो हम माफी चाहते हैं।‘ इस पूरे प्रकरण पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि, ‘उन्होंने केरल कांग्रेस की पोस्ट नहीं देखी है, लेकिन अगर ऐसा कोई बयान दिया गया है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए माफी मांगी जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, मैंने उस पोस्ट को नहीं देखा है, लेकिन कोई भी इस तरह की टिपण्णी नहीं करनी चाहिए और अगर की गई है, तो माफी जरूर मांगनी चाहिए