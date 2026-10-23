लोक भवन में मांस-मछली पकाने पर रोक, राज्यपाल के फैसले को लेकर भड़की कांग्रेस

वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने यह तय करके हद पार कर दी है कि रसोई में केवल शाकाहारी भोजन तैयार किया जाए। केरलम में खान-पान की मिलीजुली संस्कृति है। तटीय राज्य होने के कारण यहां मछलियों की प्रचुरता है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरलम के नए राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के उस फैसले की शुक्रवार को कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने लोक भवन की रसोई को पूरी तरह से शाकाहारी बनाने का निर्देश दिया है। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि यह संघ परिवार के असंवैधानिक हितों को दर्शाता है। खबरों के अनुसार, माथुर ने निर्देश दिया कि लोक भवन की रसोई में मांसाहारी व्यंजन न तो तैयार किया जाए और न ही परोसा जाए। गुरुवार को स्थानीय मीडिया की खबरों में यह बात सामने आई। माथुर ने शुक्रवार को केरलम के राज्यपाल का पदभार संभाला है।

लोकभवन के सूत्रों ने बताया कि ओम प्रकाश माथुर पूरी तरह से शाकाहारी हैं और इसलिए उन्होंने रसोई में मांसाहारी भोजन न बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की अपनी पसंद के भोजन पर कोई पाबंदी नहीं है। शुक्रवार को माथुर के राज्यपाल पद की शपथ लेने के कुछ देर बाद वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने यह तय करके हद पार कर दी है कि रसोई में केवल शाकाहारी भोजन ही तैयार किया जाना चाहिए। केरलम में खान-पान की मिलीजुली संस्कृति है और तटीय राज्य होने के कारण यहां मछलियों की प्रचुरता है। राज्य के लोगों को शाकाहारी या मांसाहारी भोजन का विकल्प चुनने की पूरी आजादी है।

खान-पान की आदतों पर पाबंदी लगाने की कोशिश: केसी वेणुगोपाल कांग्रेस नेता ने कहा, 'केरलम के लोगों की खान-पान की आदतों पर पाबंदी लगाने की किसी भी कोशिश या उन्हें यह बताने की कोशिश को कि अब से उन्हें क्या खाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता।' वेणुगोपाल ने कहा कि खाने-पीने की पसंद में दखल देने वाली और राज्य के लोगों की पारंपरिक जीवनशैली को मिटाने की कोशिश करने वाली पाबंदियां, संविधान की ओर से मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह लोगों को यह तय करने का अधिकार दें कि उन्हें क्या खाना है और कैसे जीना है, वही व्यक्ति अब दूसरों पर अपनी खान-पान की आदतें थोपने की कोशिश कर रहे हैं। नए राज्यपाल अपने अधिकारों का इस्तेमाल व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करने के लिए कर रहे हैं।

संघ परिवार के असंवैधानिक हितों को आगे बढ़ाना: कांग्रेस नेता अलप्पुझा से लोकसभा सदस्य वेणुगोपाल ने आरोप लगाया, 'यह संघ परिवार के असंवैधानिक हितों को आगे बढ़ाने का ही एक हिस्सा है। यह केरल में संघ परिवार के भगवा एजेंडे को लागू करने की दिशा में पहला कदम है।' वेणुगोपाल ने कहा कि माथुर के अपने शाकाहारी खान-पान का पालन करने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह स्वीकार्य नहीं है कि ऐसी पाबंदियां लगाई जाएं जिनके तहत लोक भवन की रसोई को राज्यपाल की निजी पसंद के तहत भोजन तैयार करना पड़े। भोजन की स्वतंत्रता एक व्यक्तिगत अधिकार है और राज्यपाल माथुर को ऐसा कोई भी कदम वापस ले लेना चाहिए जो इस अधिकार में कटौती करता हो। उनके संवैधानिक पद की यह जिम्मेदारी है कि वह संविधान की ओर से दिए गए अधिकारों की रक्षा संरक्षण सुनिश्चित करें, जिसमें अपनी पसंद का भोजन तैयार करने और खाने की स्वतंत्रता भी शामिल है।