'राम ने यादव को मारा', साजिश का ठीकरा सॉफ्टवेयर पर मत फोड़ो; कांग्रेस ने CEC का मांगा इस्तीफा

जयराम रमेश ने निशाना साधते हुए कहा, 'मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर राहुल गांधी के सवालों से बौखलाए प्रधानमंत्री और भाजपा जनता के असल सवालों का जवाब देने के बजाय लगातार राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं।'

कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए रची गई साजिश का ठीकरा सॉफ्टवेयर पर डालने की कोशिश कर रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने मतदाता सूची के SIR प्रक्रिया को फर्जी बताते हुए इसे तुरंत रोकने, मतदाता सूचियों की निष्पक्ष जांच कराने, मशीन से पढ़े जा सकने वाले आंकड़े सार्वजनिक करने और प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की।

जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए कहा, "मतदाता का नाम- 'राम ने यादव को मारा' और पिता का नाम- 'मूर्ख चंद्र यादव'। किसी मतदाता के पिता का नाम 'बी. कॉम', तो किसी का नाम 'राम ने शर्मा का नाम'… ये सब शुक्रवार को हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव की मतदाता सूची में हैं। जब उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में ये गलतियां सामने आई हैं, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि ऐसा दूसरे चुनावों में नहीं हुआ? क्या भारत के लोकतंत्र और मतदाता सूची की शुद्धता को सॉफ्टवेयर और ईसीआईनेट के भरोसे छोड़ दिया गया है? जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, सॉफ्टवेयर की नहीं।"

गड़बड़ी से मुक्त रखना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि निर्वाचन अधिकारी का बयान दो चुनाव आयुक्तों की ओर से उठाए गए प्रश्नों व विपक्ष के इस विश्वास को और मजबूत करता है कि निर्वाचन आयोग को संविधान के प्रावधानों के विपरीत असंवैधानिक तरीके से चलाया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मतदाता सूचियों को हर तरह की गड़बड़ी से मुक्त रखना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, ताकि किसी भी मतदाता को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में परेशानी न हो। जयराम रमेश ने इससे पहले पीलीभीत में सामने आए एक मामले का उल्लेख करते हुए दावा किया कि वहां प्रपत्र-आठ के जरिए 10,470 मतदाताओं के विवरण में बदलाव किए गए, जबकि इन बदलावों के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था।