Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCongress issues whip asks MPs to be present in Lok sabha ahead of debate on G Ram G bill
जी राम जी बिल पर बहस से पहले पहले एक्शन में कांग्रेस; सांसदों के लिए जारी किया व्हिप

जी राम जी बिल पर बहस से पहले पहले एक्शन में कांग्रेस; सांसदों के लिए जारी किया व्हिप

संक्षेप:

इससे पहले सरकार ने मंगलवार को भारी हंगामे के बीच ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ लोकसभा में पेश किया। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह पर लाया गया है।

Dec 16, 2025 11:25 pm ISTJagriti Kumari भाषा
share Share
Follow Us on

जी राम जी बिल पर बहस से पहले कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। पार्टी ने सभी सांसदों को अगले तीन दिन सदन में उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए यह व्हिप जारी किया है। सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों से कहा है कि वे बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को हर हाल में सदन में उपस्थित रहें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गौरतलब है कि कांग्रेस ने अपने लोकसभा सदस्यों को ऐसे समय व्हिप जारी किया है, जब इस बात की संभावनाएं जताईं जा रहा हैं कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के इस आखिरी सप्ताह में सदन में ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ पर चर्चा कर इसे पारित कराने की कोशिश करेगी। बता दें कि संसद का वर्तमान शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को समाप्त होने वाला है।

ये भी पढ़ें:पहले दिन हम बुरी तरह हार गए थे... ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व CM का विवादित बयान
ये भी पढ़ें:बापू मेरे परिवार के नहीं थे, नाम बदलने की सनक गलत; राम जी योजना पर प्रियंका फायर

इससे पहले सरकार ने मंगलवार को भारी हंगामे के बीच ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ लोकसभा में पेश किया था। इस बिल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाया गया है। विपक्षी सांसदों ने मनरेगा की जगह पर इस विधेयक को लाए जाने का कड़ा विरोध किया है। विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि सरकार अधिनियम के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाना चाहती है इसलिए यह विधेयक लाया जा रहा है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Congress Congress News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।