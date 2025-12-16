जी राम जी बिल पर बहस से पहले पहले एक्शन में कांग्रेस; सांसदों के लिए जारी किया व्हिप
जी राम जी बिल पर बहस से पहले कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। पार्टी ने सभी सांसदों को अगले तीन दिन सदन में उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए यह व्हिप जारी किया है। सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों से कहा है कि वे बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को हर हाल में सदन में उपस्थित रहें।
गौरतलब है कि कांग्रेस ने अपने लोकसभा सदस्यों को ऐसे समय व्हिप जारी किया है, जब इस बात की संभावनाएं जताईं जा रहा हैं कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के इस आखिरी सप्ताह में सदन में ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ पर चर्चा कर इसे पारित कराने की कोशिश करेगी। बता दें कि संसद का वर्तमान शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को समाप्त होने वाला है।
इससे पहले सरकार ने मंगलवार को भारी हंगामे के बीच ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ लोकसभा में पेश किया था। इस बिल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाया गया है। विपक्षी सांसदों ने मनरेगा की जगह पर इस विधेयक को लाए जाने का कड़ा विरोध किया है। विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि सरकार अधिनियम के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाना चाहती है इसलिए यह विधेयक लाया जा रहा है।