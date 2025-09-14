Congress is supporting terrorists instead of Indian Army says PM Modi कांग्रेस भारतीय सेना के बजाय आतंकवादियों का समर्थन कर रही है: प्रधानमंत्री मोदी, India News in Hindi - Hindustan
कांग्रेस भारतीय सेना के बजाय आतंकवादियों का समर्थन कर रही है: प्रधानमंत्री मोदी

पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस भारतीय सेना का समर्थन करने के बजाय पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकवादियों का समर्थन करती है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ही ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है।

Madan Tiwari पीटीआई, मंगलदोईSun, 14 Sep 2025 05:54 PM
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस देश की सेना का समर्थन करने के बजाय पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। मोदी ने असम में दरांग जिले के मंगलदोई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर घुसपैठियों और राष्ट्र-विरोधी ताकतों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भाजपा घुसपैठियों को जमीन हड़पने नहीं देगी और न ही जनसांख्यिकी बदलने की उनकी साजिश को कामयाब होने देगी।

मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘कांग्रेस भारतीय सेना का समर्थन करने के बजाय पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकवादियों का समर्थन करती है। कांग्रेस ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने वाले हमारे सशस्त्र बलों का समर्थन करने के बजाय घुसपैठियों और राष्ट्र-विरोधी ताकतों को बचाने में लगी रही।’’ मोदी ने कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से ही ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सफल हुआ है और इस पावन भूमि पर आकर उन्हें गौरव महसूस हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने दावा किया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार रात उन्हें एक वीडियो दिखाया था, जिसमें कांग्रेस के एक पूर्व अध्यक्ष यह कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि ‘भाजपा गायकों और नर्तकों का सम्मान कर रही है’। मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी 2019 में भाजपा द्वारा भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिए जाने के बाद की गयी थी। प्रधानमंत्री ने दावा किया, “1962 में चीन के आक्रमण के दौरान जवाहरलाल नेहरू द्वारा असम के लोगों को दिए गए घाव अब तक भरे नहीं हैं और भूपेन हजारिका का यह अपमान घाव पर नमक छिड़कने जैसा है।”

मोदी ने कहा, “भूपेन दा के इस अपमान से मुझे बहुत दुख हुआ लेकिन जनता मेरी मालिक है और वही जवाब देगी कि इस महान गायक को भारत रत्न देकर भाजपा ने सही किया या गलत।” प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को कांग्रेस से भी पूछना चाहिए कि उसके नेताओं ने ‘भूपेन हजारिका जैसे दिग्गज का अपमान’ क्यों किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की ‘डबल इंजन’ सरकार भारत रत्न भूपेन हजारिका जैसे असम के महान सपूतों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

‘डबल इंजन’ शब्द का प्रयोग केंद्र के साथ-साथ उन राज्यों के लिए किया जाता है, जहां-जहां भाजपा की सरकार है। मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की ‘‘अतिक्रमण की गई भूमि से घुसपैठियों को बाहर निकालने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशंसा की कि किसान अब इन भूखंडों पर खेती कर सकेंगे।’’ उन्होंने दावा किया कि जिन भूमियों पर कभी अवैध कब्जा था, वहां अब किसानों और स्थानीय लोगों के हाथों से कृषि क्रांति आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘भाजपा घुसपैठियों को जमीन हड़पने, महिलाओं और लड़कियों का अपमान करने और जनसांख्यिकी बदलने की साज़िश नहीं करने देगी, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।’’

मोदी ने कहा, “असम को घुसपैठियों से बचाने के लिए मुकाबला हो जाय, जिन्हें समाज के कुछ वर्गों ने संरक्षण दिया हुआ है। मैं चुनौती देता हूं कि भाजपा इसकी (घुसपैठ की) अनुमति नहीं देगी।” प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, “सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ के जरिए जनसांख्यिकी को बदलने की साजिशें जारी हैं और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है इसलिए अब एक राष्ट्रव्यापी जनसांख्यिकी मिशन शुरू किया जा रहा है।”

मोदी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने दशकों तक असम पर शासन किया, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी पर ‘‘केवल तीन पुल’’ बनाए, जबकि भाजपा नीत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में छह ऐसे पुल बनाए हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभर रहा है और असम की विकास दर 13 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, ‘‘यह ‘डबल इंजन’ वाली सरकार के प्रयासों से संभव हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार असम को स्वास्थ्य के केंद्र के रूप में विकसित कर रही हैं। विकसित भारत के सपने को साकार करने में पूर्वोत्तर की बड़ी भूमिका है।’’

पीएम मोदी ने यह भी दावा किया, “आज पूरा देश एक विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है और हमारे नागरिकों के लिए विकसित भारत एक सपना भी है और संकल्प भी, जिसे हम पूरा करेंगे।” प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे व्यवसायों को मदद मिली है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा, “किसी भी क्षेत्र में तेज विकास के लिए मजबूत कनेक्टिविटी की जरूरत होती है और हमारी सरकार पूर्वोत्तर में निर्बाध ‘मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी’ बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।” प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं और इस सदी का अगला अध्याय “पूर्व और पूर्वोत्तर का है”। मोदी ने लोगों से देश के विकास और अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए स्वदेशी सामान खरीदने का आग्रह किया।

