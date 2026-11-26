पंजाब में भी साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। खबरें हैं कि सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी कांग्रेस भी गठबंधन के साथियों की तलाश कर रही है, जिसके चलते लेफ्ट पार्टियों से बातचल रही है। खास बात है कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने सीधा मैसेज दे दिया है।

पंजाब को साल 2022 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। (@PargatSOfficial X)

SAD यानी शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्ट के 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए फिर से गठबंधन करने के बीच कांग्रेस भी गठबंधन की तैयारियों में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी राज्य में चुनावी गठबंधन के लिए दो वामपंथी दलों- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बातचीत कर रही है।

पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने भी संकेत दिया कि वामपंथी दलों के साथ प्रस्तावित गठबंधन को प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व का समर्थन हासिल है। बाजवा ने कहा, 'हम सभी की सोच है कि भाकपा, माकपा और अन्य वामदलों को साथ लेकर चलना चाहिए।' लेफ्ट पार्टियां केंद्र में भी विपक्षी गठबंधन INDIA में शामिल हैं।

कांग्रेस ने बनाई है एक टीम आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने की कांग्रेस की योजना के बारे में पूछे जाने पर परगट सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी भाकपा और माकपा के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, 'वामपंथी साथी विपक्षी गठबंधन INDIA का हिस्सा हैं।' सीटों के बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक टीम गठित की है, जो वामपंथी दलों के साथ बातचीत कर रही है।

सीट शेयरिंग पर दो टूक बाजवा ने संवाददाताओं से अलग बातचीत में कहा कि सभी पार्टियां गठबंधन के लिए सहयोगियों की तलाश कर रही हैं। उन्होंने कहा, 'विपक्षी गठबंधन INDIA के घटक दलों- भाकपा, माकपा और अन्य पार्टियों के नेता दिल्ली में बातचीत कर रहे हैं। बात यह है कि हमें एक साथ दिखना चाहिए। सीटें केवल वही दी जा सकती हैं, जहां उनका आधार है।'

भाजपा और शिअद का गठबंधन शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने मंगलवार को गठबंधन की घोषणा की थी। इसके साथ ही छह साल बाद NDA के सबसे पुराने सहयोगी की वापसी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि मुख्यमंत्री का पद शिअद को मिलेगा, क्योंकि गठबंधन में वही बड़ी पार्टी होगी।

इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने घोषणा की कि शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के पूर्व राजनीतिक सलाहकार परमजीत सिंह सिधवां और आम आदमी पार्टी (आप) की रूप कौर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी में आने से कांग्रेस मजबूत होगी।

शिअद भाजपा गठबंधन से कांग्रेस नाराज शिअद और भाजपा की तुलना ईस्ट INDIA कंपनी से करते हुए परगट सिंह ने आरोप लगाया कि दोनों दल पंजाब के संसाधनों और अधिकारों पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। शिअद और भाजपा के फिर से साथ आने पर बादल पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि जो अकाली नेता पहले भाजपा में शामिल होने वालों के डीएनए पर सवाल उठाते थे, क्या अब वह खुद डीएनए जांच कराने के लिए तैयार होंगे?

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि दोनों दलों की राजनीतिक ताकत पहले ही एक अंक तक सिमट गई है और 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति और कमजोर होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि पंजाब की जनता इन 'स्वार्थी' राजनीतिक ताकतों को खारिज कर देगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंजाब के अधिकारों और किसानों, मजदूरों, युवाओं तथा आम नागरिकों के हितों के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ पंजाब में अगली सरकार बनाएगी।

कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष और सांसद अमर सिंह ने भी शिअद-भाजपा गठबंधन की आलोचना करते हुए इसे 'सिख और हिंदू मतों का ध्रुवीकरण करने के मकसद से किया गया अवसरवादी राजनीतिक समझौता' बताया।