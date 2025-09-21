Congress in trouble in Wayanad Priyanka Gandhi events anger party workers वायनाड में क्या कर रही हैं प्रियंका गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ता ही हो गए नाराज; संकट में पार्टी, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCongress in trouble in Wayanad Priyanka Gandhi events anger party workers

वायनाड में क्या कर रही हैं प्रियंका गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ता ही हो गए नाराज; संकट में पार्टी

कांग्रेस सूत्रों ने स्वीकार किया कि प्रियंका का यह दौरा समय के लिहाज से सही नहीं है, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। वायनाड की सात विधानसभा सीटों में से पांच कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ के पास हैं।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 01:29 PM
share Share
Follow Us on
वायनाड में क्या कर रही हैं प्रियंका गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ता ही हो गए नाराज; संकट में पार्टी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का 12-दिन का वायनाड दौरा लगातार चर्चा में है। खास बात यह है कि इस दौरान न तो भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम हुए और न ही स्थानीय कांग्रेस इकाई उनकी गतिविधियों से जुड़ी दिखी। शुक्रवार को इस दौरे में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी उनसे जुड़ गए।

प्रियंका 11 सितंबर से अपने वायनाड लोकसभा क्षेत्र में हैं और 22 सितंबर तक यहां रहने वाली हैं। लेकिन उनकी अधिकांश मुलाकातें और कार्यक्रम पार्टी संरचना से बाहर हैं। वायनाड जिला कांग्रेस प्रमुख एन डी अप्पाचन ने कहा, “हमें उनके कार्यक्रमों की जानकारी नहीं दी जाती। सब कुछ उनके दफ्तर से तय होता है। वह स्थानीय राजनीति में शामिल नहीं होना चाहतीं।”

कांग्रेस सूत्रों ने स्वीकार किया कि प्रियंका का यह दौरा समय के लिहाज से सही नहीं है, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। वायनाड की सात विधानसभा सीटों में से पांच कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ के पास हैं। विपक्ष के लिए यह सत्र सरकार पर दबाव बनाने का अवसर है, ऐसे में स्थानीय नेताओं का ध्यान वायनाड पर बंटना पार्टी के लिए असुविधाजनक माना जा रहा है।

पिछले एक हफ्ते में प्रियंका ने कई धार्मिक नेताओं, लेखकों, भू-संरक्षक चेरुवायल रामन जैसे पद्मश्री विजेताओं और भूस्खलन पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने सुल्तान बथेरी में एक आंगनवाड़ी का उद्घाटन कर बच्चों से खिलौनों की पसंद पूछी और फिर खिलौने खरीदकर वहां पहुंचाए।

उन्होंने नीलांबुर में रेल स्टेशन पर विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की और कटनायक्कन आदिवासी समुदाय से भी मुलाकात की। गुरुवार को वे मुत्तिल स्थित वायनाड मुस्लिम ऑर्फनेज गईं, लेकिन कांग्रेस सहयोगी आईयूएमएल (IUML) को उनके कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई। शुक्रवार को सोनिया गांधी के साथ उन्होंने चूंडले स्थित कॉफी बोर्ड के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का भी दौरा किया।

कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) सदस्य रमेश चेन्नीथला जब वायनाड में ‘ड्रग्स के खिलाफ पैदल मार्च’ कर रहे थे, उसी दौरान प्रियंका और सोनिया वहां से गुजर गईं लेकिन शामिल नहीं हुईं। सूत्रों के मुताबिक, अगर प्रियंका ने कार्यक्रम की शुरुआत की होती तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता। दौरे की शुरुआत में ही स्थानीय कांग्रेस नेता जोस नेल्लेदम ने आत्महत्या कर ली। वहीं, दूसरे स्थानीय नेता के थैंकाचन की गिरफ्तारी और बाद में बरी होने के मामले ने जिला इकाई में गुटबाजी उजागर कर दी। इसी बीच पूर्व जिला कोषाध्यक्ष एन एम विजयन की बहू पद्मजा ने भी आत्महत्या का प्रयास किया, जिसने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दीं।

स्थिति को संभालने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और राज्य पार्टी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं के साथ बैठक की।

priyanka gandhi vadra
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।