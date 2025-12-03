पब्लिक फंड से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू? राजनाथ के बयान पर क्या बोले इमरान मसूद

संक्षेप: राजनाथ सिंह ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक धन से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे। अगर किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था, तो वह सरदार वल्लभभाई पटेल थे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मंगलवार को दिए गए एक बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भड़क उठे हैं। इमरान मसूद ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर राजनाथ सिंह के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार में होकर इस तरह का झूठा नैरेटिव फैलाना सही नहीं है। बता दें कि राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि नेहरू बाबरी मस्जिद के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल करने के पक्ष में थे।

मसूद ने राजनाथ सिंह से इस दावे को साबित करने के लिए दस्तावेज दिखाने को कहा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मसूद ने कहा, "वह सरकार के अंदर हैं, कोई दस्तावेज दे दें। हमारे पास दस्तावेज हैं कि सरदार पटेल ने उनके पैरेंटल ऑर्गनाइज़ेशन की सोच के विरुद्ध एक लेटर लिखा था और उसे बैन कर दिया था। तो ऐसी बात मत करें। अगर सरकार में बैठे लोग इस तरह की बातें करेंगे और इस तरह से झूठा नैरेटिव देश के अंदर फैलाएंगे तो ये बहुत दुखदाई है।"

राजनाथ सिंह ने क्या कहा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा था कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक धन से ‘बाबरी मस्जिद’ बनवाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने उनकी योजना सफल नहीं होने दी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 'एकता मार्च' के तहत वडोदरा के निकट साधली गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, ‘‘पंडित जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक धन से (अयोध्या में) बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे। अगर किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था, तो वह सरदार वल्लभभाई पटेल थे। उन्होंने सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने दिया।’’

राजनाथ सिंह ने कहा कि जब नेहरू ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का मुद्दा उठाया तो पटेल ने स्पष्ट किया कि मंदिर एक अलग मामला है, क्योंकि इसके जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक 30 लाख रुपये आम लोगों द्वारा दान किए गए थे। रक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘एक ट्रस्ट का गठन किया गया था और इस (सोमनाथ मंदिर) कार्य पर सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। इसी तरह, सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक भी रुपया नहीं दिया। पूरा खर्च देश की जनता ने वहन किया। इसे ही असली धर्मनिरपेक्षता कहते हैं।’’