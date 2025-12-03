Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCongress Imran Masood slams Rajnath Singh over remarks on Nehru Babri masjid
पब्लिक फंड से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू? राजनाथ के बयान पर क्या बोले इमरान मसूद

पब्लिक फंड से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू? राजनाथ के बयान पर क्या बोले इमरान मसूद

संक्षेप:

राजनाथ सिंह ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक धन से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे। अगर किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था, तो वह सरदार वल्लभभाई पटेल थे।

Wed, 3 Dec 2025 12:16 PMJagriti Kumari एएनआई
share Share
Follow Us on

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मंगलवार को दिए गए एक बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भड़क उठे हैं। इमरान मसूद ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर राजनाथ सिंह के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार में होकर इस तरह का झूठा नैरेटिव फैलाना सही नहीं है। बता दें कि राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि नेहरू बाबरी मस्जिद के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल करने के पक्ष में थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मसूद ने राजनाथ सिंह से इस दावे को साबित करने के लिए दस्तावेज दिखाने को कहा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मसूद ने कहा, "वह सरकार के अंदर हैं, कोई दस्तावेज दे दें। हमारे पास दस्तावेज हैं कि सरदार पटेल ने उनके पैरेंटल ऑर्गनाइज़ेशन की सोच के विरुद्ध एक लेटर लिखा था और उसे बैन कर दिया था। तो ऐसी बात मत करें। अगर सरकार में बैठे लोग इस तरह की बातें करेंगे और इस तरह से झूठा नैरेटिव देश के अंदर फैलाएंगे तो ये बहुत दुखदाई है।"

राजनाथ सिंह ने क्या कहा था

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा था कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक धन से ‘बाबरी मस्जिद’ बनवाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने उनकी योजना सफल नहीं होने दी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 'एकता मार्च' के तहत वडोदरा के निकट साधली गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, ‘‘पंडित जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक धन से (अयोध्या में) बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे। अगर किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था, तो वह सरदार वल्लभभाई पटेल थे। उन्होंने सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने दिया।’’

राजनाथ सिंह ने कहा कि जब नेहरू ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का मुद्दा उठाया तो पटेल ने स्पष्ट किया कि मंदिर एक अलग मामला है, क्योंकि इसके जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक 30 लाख रुपये आम लोगों द्वारा दान किए गए थे। रक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘एक ट्रस्ट का गठन किया गया था और इस (सोमनाथ मंदिर) कार्य पर सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। इसी तरह, सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक भी रुपया नहीं दिया। पूरा खर्च देश की जनता ने वहन किया। इसे ही असली धर्मनिरपेक्षता कहते हैं।’’

ये भी पढ़ें:नेहरू सरकारी धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, पटेल ने नहीं होने दिया: राजनाथ
ये भी पढ़ें:600 ट्रेनी IAS भी उलझे; नहीं दे पाए राजनाथ सिंह के साधारण से सवाल का जवाब

इस दौरान राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी किसी पद की लालसा नहीं की। रक्षा मंत्री ने कहा कि नेहरू के साथ वैचारिक मतभेदों के बावजूद, उन्होंने उनके साथ काम किया क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी को एक वचन दिया था। उन्होंने दावा किया कि 1946 में नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष इसलिए बने क्योंकि पटेल ने गांधी की सलाह पर अपना नामांकन वापस ले लिया था।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Rajnath Singh
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।