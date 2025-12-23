Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCongress Imran Masood said Make Priyanka Gandhi PM and see how she will retaliate like Indira Gandhi
वो इंदिरा की पोती हैं, प्रियंका को पीएम बनाओ फिर देखो... कांग्रेस सांसद का भाजपा पर तीखा पलटवार

वो इंदिरा की पोती हैं, प्रियंका को पीएम बनाओ फिर देखो... कांग्रेस सांसद का भाजपा पर तीखा पलटवार

संक्षेप:

हाल ही में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर भारत सरकार से संज्ञान लेने की अपील की थी।

Dec 23, 2025 02:22 pm ISTAmit Kumar एएनआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मंगलवार को पार्टी महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जमकर तारीफ की और उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया। उन्होंने प्रियंका गांधी की तुलना उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की। मसूद का यह बयान बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मुद्दे पर प्रियंका गांधी के बयान का बचाव करते हुए आया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एएनआई से बातचीत में इमरान मसूद ने कहा- ...क्या प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं? उन्हें प्रधानमंत्री बनाओ और देखो कि वो इंदिरा गांधी की तरह कैसे जवाब देती हैं। वो प्रियंका गांधी हैं। उनके नाम के पीछे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया था कि आज भी उन घावों का दर्द बाकी है। उन्हें प्रधानमंत्री बनाओ और देखो कि वो कैसे जवाब देती हैं। तुम ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर पाओगे।"

मसूद ने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में हिंसा के मुद्दे पर सबसे पहले आवाज उठाई थी। उन्होंने भाजपा के आरोपों का खंडन किया कि प्रियंका गांधी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों जैसे गाजा पर तो बोलती हैं, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर चुप रहती हैं।

प्रियंका गांधी का बांग्लादेश हिंसा पर बयान

हाल ही में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर भारत सरकार से संज्ञान लेने की अपील की थी। यह अपील बांग्लादेश के मयमनसिंघ जिले में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा बर्बर हत्या के बाद आई थी।

एक्स पर पोस्ट में प्रियंका गांधी ने लिखा- बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा की गई बर्बर हत्या की खबर अत्यंत चिंताजनक है। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान आदि के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध हैं। भारत सरकार को पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश सरकार के साथ उनकी सुरक्षा का मुद्दा दृढ़ता से उठाना चाहिए।

बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या

बांग्लादेश के मयमनसिंघ जिले के भालुका इलाके में 18 दिसंबर को 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास नामक एक गारमेंट फैक्ट्री कर्मचारी की भीड़ ने कथित ईशनिंदा के आरोप में पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, आरोप ईशनिंदा से जुड़े थे। भीड़ ने शव को पेड़ पर लटकाया और आग लगा दी। यह घटना बांग्लादेश में चल रहे व्यापक अशांति और प्रदर्शनों के बीच हुई।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) ने इस मामले में सात से दस लोगों को गिरफ्तार किया है। यूनुस ने घटना की निंदा की और कहा कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद, देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक संगठन, ने हत्या की कड़ी निंदा की और इसे सामुदायिक सद्भाव के लिए खतरा बताया।

इमरान मसूद के बयान पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कुछ कांग्रेस नेताओं में प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग उठ रही है, जबकि पार्टी पारंपरिक रूप से राहुल गांधी को प्रमुख चेहरा मानती रही है। मसूद ने राहुल और प्रियंका की एकता पर जोर देते हुए कहा कि दोनों एक ही चेहरे के दो आंखों जैसे हैं।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Bangladesh Protest priyanka gandhi vadra Imran Masood अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।