पीएम मोदी के 'गंदा, नंगा' वाले हमले पर कांग्रेस का पलटवार, शेयर की BJP नेता की तस्वीर

एआई समिट में कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए शर्टलेस प्रदर्शन को पीएम मोदी ने नग्न और गंदी राजनीति कहकर निशाना साधा था। अब कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा के दिग्गज भाजपा नेता अनिल विज की तस्वीर शेयर करके पलटवार किया है।

एआई समिट में यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए शर्टलेस प्रदर्शन पर देश की राजनीति तेज हो गई है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से कांग्रेस की इस हरकत को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस प्रदर्शन को विपक्ष की गंदी और नग्न राजनीति करार देते हुए कहा कि इसने देश को विदेशी मेहमानों के सामने शर्मसार करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से इतनी दरिद्र हो चुकी है कि अब वह ऐसी हरकतें करने पर उतारू है।

प्रधानमंत्री मोदी के इस तीखे हमले के बाद कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया। यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा के मंत्री अनिल विज की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह कुछ अन्य लोगों के साथ सार्वजनिक स्थान पर अर्धनग्न दिखाई दे रहे हैं। श्रीनिवास ने लिखा, "अगर टीशर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन करना नग्नता है, तो इसे क्या कहेंगे?"

एआई समिट में क्या हुआ?

यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ, जब नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट के आखिरी दिन यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने पहुंच कर शर्ट उतार कर विरोध करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी टीर्शट को लहराना शुरू कर दिया। जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की तस्वीर थी। इसमें वह पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड जैसे नारे लिखे हुए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस वहां पहुंची और उन्हें नजदीकी थाने में लेकर गई। चार प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अभी वह 5 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में है।