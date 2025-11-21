Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCongress High Command advises MLAs not to fall into the trap of BJP and media in Karnataka
भाजपा और मीडिया के जाल में न फंसें विधायक, कर्नाटक पर कांग्रेस हाईकमान की नसीहत

भाजपा और मीडिया के जाल में न फंसें विधायक, कर्नाटक पर कांग्रेस हाईकमान की नसीहत

संक्षेप:

कांग्रेस सांसद सुरजेवाला ने कहा है कि कुछ कांग्रेस नेताओं और विधायकों के बेवजह के बयानों ने भी अटकलों को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने उन्हें लीडरशिप के मुद्दे पर कोई भी पब्लिक बयान देने या अपने फायदों के लिए चलाए जा रहे एजेंडे में न आने की सख्त चेतावनी दी है।

Fri, 21 Nov 2025 04:08 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कर्नाटक में बतौर मुख्यमंत्री बने हुए सिद्धारमैया को ढाई साल पूरे हो गए हैं। इसके बाद डीके शिवकुमार के सीएम बनने की अटकलें तेज होने लगी हैं। शिवकुमार के करीबी विधायकों और मंत्री ने दिल्ली में डेरा जमा लिया है, जबकि सिद्धारमैया ने साफ किया कि वे ही पांच साल तक सीएम बने रहेंगे। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने दोनों नेताओं से बात करके नसीहत दी है और विधायकों को भाजपा व मीडिया के जाल में नहीं फंसने के लिए कहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पार्टी के वरिष्ठ सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम से बात हुई और वे इस बात पर सहमत हुए कि बुरी तरह हारी हुई और गुटों में बंटी कर्नाटक भाजपा, मीडिया के एक हिस्से के साथ मिलकर, जानबूझकर कर्नाटक और उसकी कांग्रेस सरकार के खिलाफ बदनाम करने वाला कैंपेन चला रही है।

उन्होंने एक्स पर आगे कहा, ''इसका एकमात्र मकसद शानदार कामयाबियों और पांच कांग्रेस सरकार की गारंटी को कमजोर करना है, जो सबको साथ लेकर चलने वाले विकास और सबको साथ लेकर चलने वाले न्याय का एक शानदार मॉडल बन गए हैं। कुछ कांग्रेस नेताओं और विधायकों के बेवजह के बयानों ने भी अटकलों को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने उन्हें लीडरशिप के मुद्दे पर कोई भी पब्लिक बयान देने या अपने फायदों के लिए चलाए जा रहे एजेंडे में न आने की सख्त चेतावनी दी है। पार्टी के अलग-अलग नेताओं की राय पर लीडरशिप ने ध्यान दिया है।''

ये भी पढ़ें:DK का दिल्ली में डेरा,CM पद छोड़ने को तैयार नहीं सिद्धारमैया; कर्नाटक में 'नाटक'
ये भी पढ़ें:कर्नाटक में बदलेगा CM? अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार के कई करीबी विधायक

वहीं, डीके शिवकुमार का कहना है कि सभी 140 विधायक मेरे हैं। ग्रुप बनाना मेरे खून में नहीं है। सीएम ने कैबिनेट में फेरबदल करने का फैसला किया। हर कोई मंत्री बनना चाहता है, इसलिए उनके लिए दिल्ली में लीडरशिप से मिलना काफी स्वाभाविक है। यह उनका अधिकार है। हम उन्हें रोक नहीं सकते और ना नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह 5 साल पूरे करेंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। हम सब उनके साथ काम करेंगे। सीएम और मैंने ने बार-बार कहा है कि हम हाईकमान की बात मानते हैं।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Karnataka News Congress
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।