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DMK छोड़ TVK के पास पहुंची कांग्रेस, इसका INDIA गठबंधन पर क्या असर? चिदंबरम ने बताया

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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तमिलनाडु में चल रहे घटनाक्रम को लेकर पी. चिदंबरम ने कहा कि इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी क्षेत्रीय स्तर पर एक दूसरे या कांग्रेस के विरोधी हैं। लेकिन केंद्रीय स्तर पर सहयोगी हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण केरल है।

DMK छोड़ TVK के पास पहुंची कांग्रेस, इसका INDIA गठबंधन पर क्या असर? चिदंबरम ने बताया

तमिलनाडु में ऐतिहासिक जीत करने वाली ‘तमिलझा वेत्री कड़गम’ (TVK) ने अब बहुमत हासिल कर लिया है। लेकिन इसके दूसरी तरफ दशकों तक साथ रहीं डीएमके और कांग्रेस के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है, जिससे आने वाले समय में विपक्ष के केंद्रीय गठबंधन 'इंडिया' को परेशानी हो सकती है। हालांकि, शनिवार को इस पर बात करते हुए पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कांग्रेस नेतृत्व को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में डीएमके को बने रहना चाहिए, इसके साथ ही इसमें विजय को भी शामिल करने की तरफ देखना चाहिए।

एनडीटीवी से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मेरे विचार में इंडिया ब्लॉक को बने रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह बना रहेगा। क्योंकि डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने इंडिया ब्लॉक के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि कांग्रेस और DMK अलग हो गए हैं। लेकिन हम कई अन्य दलों से राज्य स्तर पर अलग हुए हैं, फिर भी हम गठबंधन में बने हुए हैं।" बता दें, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी ने डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके का दामन थाम लिया है। इसके बाद से दोनों पार्टियों के बीच में लगातार बयान बाजी हो रही है।

डीएमके को सत्ता से हटाकर आए विजय, साथ कैसे होंगे

पूर्व गृहमंत्री ने इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी चिंता का भी जवाब देने की कोशिश की। जब उनसे पूछा गया कि तमिलनाडु में विजय और डीएमके एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। ऐसे में इंडिया ब्लॉक में कैसे दोनों एक साथ टिकेंगे। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कई दल ऐसे हैं, जो राज्य के स्तर पर विरोधी हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर पर सहयोगी है। उन्होंने कहा, "इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी क्षेत्रीय स्तर पर एक दूसरे या कांग्रेस के विरोधी हैं। लेकिन केंद्रीय स्तर पर सहयोगी हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण केरल है। यहां पर सीपीआई और सीपीआई एम कांग्रेस के विरोध में हैं। अभी यहां पर यूडीएफ ने एलडीएफ गठबंधन को हराया है। लेकिन वहीं जब राष्ट्रीय स्तर पर बात आती है, तो यह दोनों पार्टियां हमारी सहयोगी हैं।"

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तमिलनाडु में दशकों से सहयोगी कांग्रेस और डीएमके

तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके दशकों से एक-दूसरे की सहयोगी बनी हुई हैं। वर्तमान में 22 सांसदों के साथ डीएमके इंडिया गठबंधन की चौथी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। ऐसे में इससे अलग होना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। इन हालातों पर बात करते हुए पी चिदंबरम ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि DMK INDIA गठबंधन में बनी रहेगी। मैं तो यह भी उम्मीद करता हूँ कि TVK को INDIA गठबंधन में शामिल होने के लिए मनाया जा सकता है।"

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बता दें, चिदंबरम भले ही टीवीके और डीएमके के साथ आने की उम्मीद कर रहे हों, लेकिन ऐसा होना आसान नहीं होगा। नई नवेली पार्टी बनाकर बैठे विजय अपने सिद्धांतों पर कायम नजर आते हैं। उन्होंने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान डीएमके पर ही निशाना साधा है। ऐसे में एक साथ आना आसान नहीं होने वाला। वहीं, कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलकर डीएमके ने भी अपनी स्थिति को साफ कर दिया है। DMK नेता कनिमोझी ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि पार्टी सांसदों की बैठने की व्यवस्था उनके पूर्व सहयोगी कांग्रेस के बगल से बदल दी जाए।

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एम के स्टालिन ने साधा कांग्रेस पर निशाना

कांग्रेस द्वारा टीवीके से गठबंधन के ऐलान के बाद डीएमके की तरफ से हल्की-हल्की आवाज में विरोध किया जा रहा था। लेकिन शनिवार को डीएमके प्रमुख स्टालिन ने ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने लिखा, "गठबंधन की ओर से चुनाव लड़कर जीतने वाले कांग्रेस विधायक धन्यवाद व्यक्त करने के लिए अन्ना अरिवालयम नहीं आए। उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने DMK से संबंध तोड़ लिए और आगे बढ़ गई। वहीं दूसरी ओर, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ ही विदुथलाई चिरुथैगल काची के नेता थिरुमावलवन ने घोषणा की है कि वे तमिलनाडु के अधिकारों और जनता के कल्याण के लिए DMK के साथ मिलकर संघर्ष जारी रखेंगे। इससे उन्होंने भाईचारे की भावना व्यक्त की है और नीतियों में मजबूत द्रविड़ मुनेत्र कषगम पर अपना भरोसा दिखाया है।”

बता दें, राज्य में टीवीके और डीएमके को एक साथ संभालना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला। क्योंकि टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। ऐसे में उनके हौंसले उड़ान पर हैं। वहीं दूसरी ओर सत्ता गंवानी वाली डीएमके विजय की किसी भी गलती का बड़ा विरोध करने के लिए तैयार होगी।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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