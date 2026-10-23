कांग्रेस ने सपा को दे दी टेंशन; थमाई 170 सीटों की लिस्ट, 115 से कम पर नहीं मानेगी
कांग्रेस 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। इसके लिए पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन और उत्तर भारत में राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता की बात कह रही है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections 2027) की सरगर्मी तेज होती जा रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की शुरुआत हो चुकी है। इसी के तहत कांग्रेस (Congress) ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के साथ लगभग 170 विधानसभा सीटों की एक सूची साझा की है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने अपनी चुनावी संभावनाओं और जमीनी स्तर पर अपनी संगठनात्मक ताकत के आकलन के आधार पर इन सीटों को चार श्रेणियों में बांटा है।
इंडिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि कांग्रेस ने श्रेणी A की सीटों पर अपना रुख लगभग तय कर लिया है, जिसमें समझौते की गुंजाइश बहुत कम है। श्रेणी B की सीटों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जबकि श्रेणी C और D में रखी गई सीटों पर पार्टी बातचीत के लिए तैयार है।
कांग्रेस सीटों की किसी निश्चित संख्या पर जोर नहीं दे रही है, बल्कि वह गठबंधन में एक सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहती है। सीटों के बंटवारे पर बातचीत के लिए दोनों पार्टियों के नेताओं को मिलाकर एक संयुक्त समिति भी बनाई जा सकती है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि भाजपा को हराना दोनों पार्टियों का साझा लक्ष्य है और इसे हासिल करने के लिए दोनों पक्ष जरूरी समझौते करने को तैयार रहेंगे।
115-120 सीटों की मांग कर रही है कांग्रेस
कांग्रेस 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। इसके लिए पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन और उत्तर भारत में राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता की बात कह रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि पार्टी 115-120 से कम सीटों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी यह सुझाव दिया है कि पार्टी को विधानसभा की 50 प्रतिशत सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए।
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा की छह सीटें जीती थीं। पार्टी 2017 के विधानसभा चुनावों के अपने अनुभव से भी सीख ले रही है, जब समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ गठबंधन में 114 सीटों पर चुनाव लड़ी था। उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे।
हाल के दिनों में कांग्रेस नेताओं के बयानों से सीट बंटवारे को लेकर तनाव सामने आया है। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने हाल ही में सपा की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस अखिलेश यादव को सरकार बनाने में मदद करने के लिए अपनी राजनीतिक संभावनाओं से समझौता करके खुद को बर्बाद नहीं करेगी। वहीं, अखिलेश यादव का कहना है कि भविष्य के चुनावों में भी सहयोगियों के साथ गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उनका फॉर्मूला सीटें नहीं, बल्कि जीत है।
कांग्रेस को यूपी में क्यों हैं उम्मीदें?
कांग्रेस नेताओं का मानना है कि दलित, अल्पसंख्यक और गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के मतदाता राहुल गांधी के समर्थन में एकजुट हो रहे हैं। पार्टी का दावा है कि संविधान और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम की योजना बना रही है। इसके तहत बलिया से मेरठ तक एक प्रस्तावित यात्रा भी शामिल है। कांग्रेस का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
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हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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