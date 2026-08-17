भाजपा में फेरबदल से कांग्रेस में क्यों खुशी के बुलबुले? एक बदलाव से तो उछल पड़ीं सोशल मीडिया हेड

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आमना-सामना हुआ तो पता चला, ये भाई तो बोल ही नहीं पाता। उन्होंने कहा, ‘अब नई सोशल मीडिया टीम आई है। एक से एक गालीबाजों और नफरतियों को भरा गया है। फ‍िलहाल सब अकॉउंट की सफाई में लगे हैं।’

कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत भाजपा में हुए एक बदलाव से काफी खुश नजर आईं। सोमवार को अमित मालवीय को बीजेपी आईटी सेल से हटाए जाने पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा। श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, 'BJP की फेक न्यूज फैक्ट्री के एक सरगना अमित मालवीय की विदाई आज हो ही गई। बेहद नाकारा सोशल मीड‍िया हेड थे, जिन्होंने फर्जी खबरें चला कर गंध फैलाई।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सोशल मीड‍िया पर लगातार इनके फेक नैरेटिव को रौंदा, सच कहा, इनके झूठ का पर्दाफाश किया। इसका नतीजा है कि युवा हमसे जुड़ते गए और आज सारे प्लेटफॉर्म्स पर कांग्रेस रीच में बीजेपी से मीलों आगे है।

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एक दो बार आमना-सामना हुआ तो पता चला, ये भाई तो बोल ही नहीं पाता। उन्होंने कहा, 'अब नई सोशल मीडिया टीम आई है। एक से एक गालीबाजों और नफरतियों को भरा गया है। फ‍िलहाल सब अपने अपने अकॉउंट लॉक करके सफाई में लगे हैं। इन लोगों के पुराने पोस्ट इतने गंदे, वाहियात और अश्लील हैं कि अकाउंट लॉक करना पड़ा। खैर, नई वाली टीम को शुभकामनाएं, आपकी लड़ाई बेहद कठ‍िन होने वाली है। हारने को तैयार रहें।'

कांग्रेस नेता मुमताज पटेल क्या बोलीं कांग्रेस नेता ने कहा कि हम आपकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। आपको करारा जवाब देने, आपके झूठ का पर्दाफाश करने और लोगों के हक की बात करने। वहीं, कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने भी अमित मालवीय को हटाए जाने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, 'यहां सबसे स्वागत योग्य बदलाव अमित मालवीय को हटाया जाना है। उन्होंने अकेले ही अपने सूचना प्रौद्योगिकी सेल के जरिए पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ नफरत फैलाने, राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार करने, झूठी अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं को फैलाने का काम किया। उनका हटना निश्चित रूप से उचित था।'

मुमताज पटेल ने कहा कि जहां तक नई टीम की बात है, मैं बस इतना कहूंगी कि ईमानदारी और पूरी लगन से काम करना एक बात है। उन्होंने कहा, ‘अगर आप उसी तरह वोट बैंक की राजनीति और नफरत की राजनीति करते रहेंगे, जैसा पार्टी और पिछली टीमों ने किया, तो देश की जनता को दोबारा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकेगा।’