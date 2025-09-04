कांग्रेस ने तो बच्चों की टॉफी पर लगा दिया था 21% टैक्स, GST रिफॉर्म पर क्या बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि रोजमर्रा की हर चीज पर कांग्रेस के जमाने में इतना सारा टैक्स लगता था। हालत यह थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। उन्होंने कहा कि इस साल जीएसटी में ही कमी नहीं की गई, इनकम टैक्स में भी कमी हुई है। 12 लाख टैक्स तक जीरो किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी सुधार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले के लागू होने तारीख की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरलीकृत जीएसटी व्यवस्था 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगी। इस दौरान उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता था। उन्होंने कहा कि बच्चों की टॉफी पर कांग्रेस सरकार 21 फीसदी टैक्स लगाती थी।

पीएम मोदी ने कहा, ''कांग्रेस की सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था, यह कोई भूल नहीं सकता। टूथपेस्ट, साबुन, बालों के तेल, इन पर 27% टैक्स। खाने की प्लेट, चम्मच आदि पर 18-28 फीसदी टैक्स लगता था। रोजमर्रा की हर चीज पर कांग्रेस के जमाने में इतना सारा टैक्स लगता था। हालत यह थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। पता नहीं उस समय आप लोगों का अखबार में ध्यान गया होगा, पता नहीं, मोदी ने किया होता तो बाल नोंच लेते। साइकिल पर भी 17 फीसदी टैक्स लगता था। सिलाई मशीन पर 16% टैक्स लगता था। मिडिल क्लास के लिए घूमना-फिरना सब कांग्रेस ने मुश्किल कर दिया गया था।''

उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म पर आगे कहा, ''अगर मैं सार बताऊं तो कह सकता हूं कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। टैक्स सिस्टम सिंपल हुआ, भारत के नागरिक की क्वालिटी लाइफ बढ़ेगी, कंजम्प्शन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्ट मिलेगा। ईज ऑफ ड्यूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा और विकसित भारत के लिए राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी।'' उन्होंने कहा कि इस साल जीएसटी में ही कमी नहीं की गई, इनकम टैक्स में भी कमी हुई है। 12 लाख टैक्स तक जीरो किया गया। आजकल आप आईटीआर फाइल किया जा रहा है, तब इस फैसले का सुखद अहसास होता है। यानी कि इनकम में भी बचत और खर्च में भी बचत। अब यह डबल धमाका नहीं है तो क्या है।