बेंगलुरु में मरम्मत के 48 घंटे के भीतर उखड़ने लगी सड़क? वायरल वीडियो को लेकर मचा हंगामा

बेंगलुरु के चन्नासंद्रा सर्कल वाली सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, 27 सितंबर को ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की ओर से रोड का पैचवर्क कराया गया था। अब दावा किया जा रहा है कि मरम्मत के मात्र 48 घंटों में ही पैचवर्क बिखर गया। स्थानीय लोग बदहाल सड़क का वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें पैच्ड सतह का धंसना और पानी का जमाव दिखाई दे रहा है। एक शख्स ने लिखा कि वीडियो में दिख रहा पानी गंदा है, जो ड्रेनेज लीक का सबूत है। इसे वर्षों से अनदेखा किया जा रहा है।

वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'यह पैचवर्क एक बरसात भी नहीं झेल पाया। क्या आपकी इंजीनियरिंग और ठेकेदार इतने अयोग्य हैं?' इस पोस्ट में जीबीए, जीबीए चीफ कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को टैग किया गया है। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर 95 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। लोगों ने इसे देखने के बाद अपने गुस्से का इजहार किया है। इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि प्रशासन की ओर से लापरवाही की जा रही है, जिसके खिलाफ सख्त ऐक्शन जल्द से जल्द लिए जाने की जरूरत है। इसी तरह की और भी टिप्पणियां दूसरे यूजर्स ने की हैं।