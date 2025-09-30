Congress government Bengaluru road repair collapses Viral video sparks outrage patchwork बेंगलुरु में मरम्मत के 48 घंटे के भीतर उखड़ने लगी सड़क? वायरल वीडियो को लेकर मचा हंगामा, India News in Hindi - Hindustan
बेंगलुरु में मरम्मत के 48 घंटे के भीतर उखड़ने लगी सड़क? वायरल वीडियो को लेकर मचा हंगामा

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 12:25 PM
बेंगलुरु के चन्नासंद्रा सर्कल वाली सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, 27 सितंबर को ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की ओर से रोड का पैचवर्क कराया गया था। अब दावा किया जा रहा है कि मरम्मत के मात्र 48 घंटों में ही पैचवर्क बिखर गया। स्थानीय लोग बदहाल सड़क का वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें पैच्ड सतह का धंसना और पानी का जमाव दिखाई दे रहा है। एक शख्स ने लिखा कि वीडियो में दिख रहा पानी गंदा है, जो ड्रेनेज लीक का सबूत है। इसे वर्षों से अनदेखा किया जा रहा है।

वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'यह पैचवर्क एक बरसात भी नहीं झेल पाया। क्या आपकी इंजीनियरिंग और ठेकेदार इतने अयोग्य हैं?' इस पोस्ट में जीबीए, जीबीए चीफ कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को टैग किया गया है। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर 95 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। लोगों ने इसे देखने के बाद अपने गुस्से का इजहार किया है। इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि प्रशासन की ओर से लापरवाही की जा रही है, जिसके खिलाफ सख्त ऐक्शन जल्द से जल्द लिए जाने की जरूरत है। इसी तरह की और भी टिप्पणियां दूसरे यूजर्स ने की हैं।

सड़कों पर गड्ढों को लेकर गरमाई राजनीति

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हाल ही में बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढों के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि यह समस्या प्राकृतिक कारणों जैसे भारी बारिश, वाहनों की अधिक संख्या और यातायात दबाव से उत्पन्न हुई है, न कि किसी की जानबूझकर लापरवाही से। उन्होंने विपक्षी भाजपा पर आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में सड़कों की अनदेखी की गई, जिसके चलते ये गड्ढे बने। अब चुनावी लाभ के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है। शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि गड्ढे केवल बेंगलुरु तक सीमित नहीं, बल्कि दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास के पास भी मौजूद हैं और यह राष्ट्रीय समस्या है। सरकार ने 1100 करोड़ रुपये आवंटित कर 31 अक्टूबर तक सभी सड़कें मोटरयोग्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 7,000 से अधिक गड्ढे भर चुके हैं, जबकि 5000 पर काम जारी है।

