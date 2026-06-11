TMC संकट के बीच कांग्रेस ने इस पार्टी को दे दिया विलय का ऑफर, हुआ तो बढ़ जाएंगे 8 सांसद
ममता बनर्जी की टीएमसी के विलय को लेकर चल रहीं अटकलों के बीच कांग्रेस ने शरद पवार की एनसीपी (एसपी) को मर्जर का ऑफर दिया है। सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया है। पवार की पार्टी के पास 8 लोकसभा सांसद हैं।
पश्चिम बंगाल में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) में ज्यादातर विधायक और सांसद बागी हो गए हैं, जिससे विधानसभा और संसद, दोनों जगह नया गुट बन गया है। इस बीच, सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि कांग्रेस में ममता बनर्जी अपनी टीएमसी का विलय कर सकती हैं, जिसके बदले पार्टी उन्हें और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को बड़ा पद दे सकती है। हालांकि, कांग्रेस लीडरशिप ने इन दावों को महज अफवाह बताया है। टीएमसी को लेकर विलय की चल रहीं खबरों के बीच कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एक दल को विलय करने का ऑफर दे दिया है।
सीएनएन-न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि विपक्ष में जारी भारी राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी (एसपी) को विलय करने का प्रस्ताव दे रही है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने इस पर अभी तक कोई भी साफ रुख नहीं अपनाया है, लेकिन आने वाले समय में इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। अगर शरद पवार की पार्टी कांग्रेस में विलय कर लेती है तो लोकसभा में कांग्रेस के आठ सांसद बढ़ जाएंगे।
एनसीपी (एसपी) को 2024 के लोकसभा चुनाव में आठ सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी। खुद पार्टी प्रमुख शरद पवार राज्यसभा के सदस्य हैं। सुप्रिया सुले, नीलेश लांके, डॉ. अमोल कोल्हे, अमर काले समेत कुल आठ एनसीपी (एसपी) के सांसद हैं। शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद कुछ साल पहले अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी में भी टूट हो गई थी। आम चुनाव से पहले हुई इस टूट में एनसीपी दो भाग में बंट गई। शरद पवार के गुट को एनसीपी (एसपी) नाम मिला। पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा और आम चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए आठ सीटों पर जीत मिली, जबकि पूरे इंडिया अलायंस को कुल 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।
कांग्रेस में विलय कर ले एनसीपी (एसपी): संजय राउत
वहीं, शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत ने कहा कि शरद पवार को उन छोटे दलों का कांग्रेस में विलय कराने की पहल करनी चाहिए, जो इस सबसे पुरानी पार्टी से अलग होकर बने थे। राउत ने कहा कि कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों का हिस्सा रहे हैं और वे अब भी उसी विचारधारा को फॉलो करते हैं। राज्यसभा सदस्य ने संवाददाताओं से कहा, ''अगर यह (कांग्रेसी) विचारधारा एकजुट हो जाती है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। पवार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए।'' राउत का ये बयान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कांग्रेस के साथ संभावित विलय की चर्चाओं के बीच आया है। बुधवार को राउत ने सुझाव दिया था कि तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी (एसपी) जैसी पार्टियां, जो अपने नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के बाद बनी थीं, उन्हें कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, ताकि भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार किया जा सके।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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