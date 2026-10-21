PM दक्ष योजना में भी 'दक्षता' नहीं; कांग्रेस बोली- 240 सीटों पर सिमटने का SC/ST/OBC से बदला ले रही मोदी सरकार
जयराम रमेश ने PM-DAKSH योजना से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट साझा किया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह योजना पिछले दो साल से लागू ही नहीं की गई है और इस दौरान इसके तहत खर्च शून्य रहा है।
देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आज (बुधवार, 21 अक्तूबर) को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वंचित वर्गों के लिए चलाई जा रही 'प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही' (PM-DAKSH) कौशल-प्रशिक्षण योजना को लागू करने में केंद्र सरकार नाकाम रही है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या 2024 के लोकसभा चुनावों में 240 सीटें मिलने के बाद, BJP अब अनुसूचित जातियों, OBCs, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और घुमंतु खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों से बदला ले रही है?
कांग्रेस ने पीएम-दक्ष योजना लागू नहीं होने और आवंटित बजट खर्च नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वंचित वर्गों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से शुरु की गई इस योजना को मोदी सरकार ने कागजों तक ही सीमित कर दिया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि दो साल से पीएम-दक्ष योजना लागू नहीं होने और पिछले वर्षों का आवंटित बजट खर्च नहीं होने से मोदी सरकार की एक और विफलता सामने आ गई है।
सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं
रमेश ने कहा कि सरकार का काम बड़े-बड़े विज्ञापन देना, सुर्खियों में रहना और नतीजे देने में विफल रहना रह गया है। उन्होंने कहा कि जिस योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों को कौशल, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देना था उसे सरकार ने कागजों तक समेट दिया है। कांग्रेस नेता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “जो सरकार पीएम के नाम वाली दक्ष योजना को भी दक्षता से लागू नहीं कर सकती उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।”
240 सीटों पर सिमट जाने का बदला ले रही सरकार
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता की नजरों में उनकी सरकार विश्वास खो चुकी है और सरकार की "एक्सपायरी नजदीक है।" जयराम रमेश ने सवाल किया कि मोदी सरकार कब तक जेन-जी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रहेगी। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों से 2024 के चुनाव में 240 सीटों पर सिमट जाने का बदला ले रही है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।