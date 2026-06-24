कांग्रेस शुरू करने जा रही 'छात्रों की गूंज' अभियान, 28 नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी
कांग्रेस ने कहा कि 'छात्रों की गूंज' अभियान केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक राष्ट्रीय संवाद की शुरुआत है। पार्टी ने छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी नागरिकों से चर्चा में शामिल होने की अपील की।
कांग्रेस ने देशभर में 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का ऐलान किया है। इस अभियान के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने 28 नेताओं को अलग-अलग शहरों में जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी का कहना है कि यह पहल देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग को लेकर शुरू की जा रही है। कांग्रेस ने इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ की है। पार्टी का आरोप है कि वर्तमान सरकार की शिक्षा नीति में दूरदृष्टि का अभाव है और यह शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने में विफल रही है।
कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पिछले 12 वर्षों में भाजपा और आरएसएस की अगुवाई वाली सरकार ने शिक्षा के निजीकरण, केंद्रीकरण और संघीकरण को बढ़ावा दिया है। पार्टी का दावा है कि सरकार ने युवाओं को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। कांग्रेस के अनुसार, देश आज केवल बेरोजगारी ही नहीं बल्कि रोजगार योग्य कौशल की कमी जैसी गंभीर समस्या का भी सामना कर रहा है। पार्टी का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बिना युवाओं के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा।
छात्रों की गूंज अभियान का क्या है मकसद
कांग्रेस ने कहा कि 'छात्रों की गूंज' अभियान केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक राष्ट्रीय संवाद की शुरुआत है। पार्टी ने छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी नागरिकों से इस चर्चा में शामिल होने की अपील की है। अभियान के तहत विभिन्न शहरों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इनमें दिल्ली से गौरव गोगोई, भुवनेश्वर से पवन खेड़ा और चेन्नई से प्रियंक खड़गे प्रमुख रूप से शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसका उद्देश्य एक आधुनिक, समावेशी और भविष्य की जरूरतों के तहत शिक्षा व्यवस्था तैयार करने पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा को आगे बढ़ाना है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें