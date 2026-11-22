मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी राजगोपाल रेड्डी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ नेता लोगों के सामने सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन अकेले में सरकार की तारीफ करते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है।

तेलंगाना में सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर चल रहा विवाद अब और बढ़ गया है। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस के अंदर से ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और उनकी आलोचना हो रही है। राज्य की मंत्री कोंडा सुरेखा के बाद अब मुनुगोड़े के विधायक राजगोपाल रेड्डी ने भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। राजगोपाल रेड्डी ने आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी सरकार सरकारी फंड बांटने में उनके इलाके के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनके इलाके का फंड रोका गया तो यहां एक और 'कुरुक्षेत्र' जैसी लड़ाई शुरू हो सकती है।

'कुरुक्षेत्र' जैसी लड़ाई के निर्देश! तेलंगाना कांग्रेस में चल रही खींचतान खुलकर सामने आ गई है। वहीं, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी राजगोपाल रेड्डी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ नेता लोगों के सामने सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन अकेले में सरकार की तारीफ करते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। राजगोपाल रेड्डी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर आरोप लगाया है कि सरकारी फंड बांटने में उनके इलाके के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इलाके का फंड रोका गया तो यहां एक और 'कुरुक्षेत्र' जैसी लड़ाई शुरू हो जाएगी।