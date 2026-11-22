‘कुरुक्षेत्र जैसी लड़ाई होगी’, सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ बगावत के सुर…मंत्री-विधायक लगा रहे ये आरोप
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी राजगोपाल रेड्डी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ नेता लोगों के सामने सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन अकेले में सरकार की तारीफ करते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है।
तेलंगाना में सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर चल रहा विवाद अब और बढ़ गया है। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस के अंदर से ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और उनकी आलोचना हो रही है। राज्य की मंत्री कोंडा सुरेखा के बाद अब मुनुगोड़े के विधायक राजगोपाल रेड्डी ने भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। राजगोपाल रेड्डी ने आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी सरकार सरकारी फंड बांटने में उनके इलाके के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनके इलाके का फंड रोका गया तो यहां एक और 'कुरुक्षेत्र' जैसी लड़ाई शुरू हो सकती है।
'कुरुक्षेत्र' जैसी लड़ाई के निर्देश!
तेलंगाना कांग्रेस में चल रही खींचतान खुलकर सामने आ गई है। वहीं, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी राजगोपाल रेड्डी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ नेता लोगों के सामने सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन अकेले में सरकार की तारीफ करते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। राजगोपाल रेड्डी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर आरोप लगाया है कि सरकारी फंड बांटने में उनके इलाके के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इलाके का फंड रोका गया तो यहां एक और 'कुरुक्षेत्र' जैसी लड़ाई शुरू हो जाएगी।
सरकार में सबकुछ नहीं चल रहा ठीक?
गुरुवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी राजगोपाल रेड्डी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ नेता लोगों के सामने सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन अकेले में उसकी तारीफ करते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई। शुक्रवार को राजगोपाल रेड्डी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को जवाब दिया। उन्होंने X पर लिखा कि, ‘बड़े पदों पर बैठे वरिष्ठ नेताओं को सम्मान के साथ बात करनी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि सत्ता के घमंड में अपनी मनमर्जी चलाने से लोग खुश नहीं होते। तेलंगाना की जनता और इतिहास सत्ता का गलत इस्तेमाल करने वाले शासकों को कभी माफ नहीं करेंगे।’
लेखक के बारे मेंRajat Kumar
रजत कुमार, बीते आठ सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं। मैंने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की है और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। अपने आठ साल के पत्रकारिता करियर में मैंने, प्रभात खबर, इंडिया टुडे और मनीकंट्रोल के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ काम किया है। फिलहाल, लाइव हिंदुस्तान के साथ अपने पत्रकारिता के सफर को आगे बढ़ा रहा हूं।
आम लोगों की कहानियां लिखना और उन्हें सुनाना बेहद पंसद है। बीते आठ सालों से ऐसी कई कहानियों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। पत्रकारिता के इस सफर में दो लोकसभा चुनाव और पांच से अधिक विधानसभा चुनाव को कवर करने का भी मौका मिला है। चुनावी रिपोर्टिंग के साथ-साथ जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की पत्रकाारिता भी जारी है। राजनीति, क्रिकेट, सिनेमा और इतिहास पसंदीदा विषय रहे हैं। इस विषयों पर लिखना- पढ़ना जारी है।