बिहार में करारी हार से बढ़ गई कांग्रेस की मुश्किलें, राज्यसभा में भी होगा नुकसान

विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राजद के लिए दोनों सीट हासिल करना मुश्किल होगा। ऐसे में उसकी सीट घट सकती है। इस वक्त बिहार से राजद के पास और कांग्रेस के पास एक राज्यसभा सीट है।

Fri, 21 Nov 2025 06:17 AMHimanshu Jha हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी को वर्ष 2026 में होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। राज्यसभा की 72 सीट पर अप्रैल, जून और नवंबर 2026 में चुनाव होने हैं। कांग्रेस का कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसका असर पार्टी की इंडियन नेशनल डेवलेपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (INDIA) पर भी पड़ा है। इससे इंडिया गठबंधन के घटक दलों पर पार्टी की राजनीतिक पकड़ कमजोर हुई है।

राज्यसभा के लिए वर्ष 2026 के चुनावों में सीधा फायदा एनडीए के घटक दलों को मिलने की उम्मीद है। वहीं, इसका सीधा नुकसान कांग्रेस और उसके सहयोगियों को होगा। इन चुनाव में इंडिया गठबंधन अपनी कई सीट गंवा सकता है।

बिहार से 5 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का भी राज्यसभा का कार्यकाल 26 जून को पूरा हो रहा है। कर्नाटक में पार्टी की सरकार है। ऐसे में उन्हें एक और मौका मिल सकता है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर है, उन राज्यों में मुश्किल हो सकती है। बिहार से पांच राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें राजद के प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह शामिल हैं।

विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राजद के लिए दोनों सीट हासिल करना मुश्किल होगा। ऐसे में उसकी सीट घट सकती है। इस वक्त बिहार से राजद के पास और कांग्रेस के पास एक राज्यसभा सीट है। एक सीट को जीतने के लिए कम से कम 42 सीट की जरूरत है। पर महागठबंधन की सभी सीट मिलाकर भी जीत के लिए न्यूनतम आंकड़े तक पहुंचते हैं।

RS में कांग्रेस की आठ सीट खाली हो रही

वर्ष 2026 में राज्यसभा में कांग्रेस की आठ सीट खाली हो रही है। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ दिग्विजय सिंह, शक्ति सिंह गोहिल और रजनी पाटिल शामिल हैं। राज्यों में कम विधायक होने की वजह से कई सीट राज्यसभा सीट निकल सकती हैं।

