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'जैसे पाकिस्तान से जंग लड़कर लौटे हों' धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर लोकसभा में भड़की कांग्रेस

By Shubham Sharma
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कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने याद दिलाया कि 2024 में जब पहली बार पेपर लीक का मुद्दा उठा था, तो धर्मेंद्र प्रधान ने साफ नकार दिया था और कहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 

Dharmendra Pradhan Mithila Paag
संसद परिसर में धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर लोकसभा में भड़की कांग्रेस

नीट पेपर लीक और परीक्षा धांधली के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान के संसद में हुए भव्य स्वागत पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने करारा हमला बोला है। लोकसभा में बोलते हुए गोगोई ने सत्तापक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 21 छात्रों की आत्महत्या के बावजूद पूर्व मंत्री को इस तरह सम्मानित किया गया मानो वे "पाकिस्तान से जंग जीतकर लौटे हों।"

"21 छात्रों ने खुदकुशी की, क्या आपको शर्म नहीं आती?"

लोकसभा में सरकार को घेरते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, "21 छात्रों ने आत्महत्या कर अपनी जान गंवा दी। क्या आपको शर्म नहीं आती? जिस मंत्री के कार्यकाल में 21 बच्चों की जान चली गई, उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन जब वे कल सदन में आए, तो आपने उनका इस तरह फूल-मालाओं से स्वागत किया जैसे वे पाकिस्तान से जंग लड़कर लौटे हों। आपने उनका ऐसे अभिनंदन किया जैसे वे सीमा से विजयी होकर आए हों।"

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गोगोई ने याद दिलाया कि 2024 में जब पहली बार पेपर लीक का मुद्दा उठा था, तो धर्मेंद्र प्रधान ने साफ नकार दिया था और कहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ढाई महीने तक सरकार यही दावा करती रही कि उसने बेहतरीन काम किया है।

नया बिल आपकी नाकामी का स्मारक है: गौरव गोगोई

सरकार की ओर से लाए गए नए लोक परीक्षा विधेयक पर तंज कसते हुए गौरव गोगोई ने कहा कि 2024 में लाया गया कानून पूरी तरह विफल साबित हुआ है।

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर 2024 का कानून इतना ही असरदार था, तो महज दो साल बाद 2026 में इतना बड़ा नीट पेपर लीक दोबारा कैसे हो गया?

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गोगोई ने कहा, "यह नया कानून भी आपकी नाकामी का स्मारक (Monument to your failure) है। यह भी पेपर लीक रोकने में पूरी तरह असफल साबित होगा।"

आरोपियों की जमानत पर सरकार को घेरा

गोगोई ने नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपियों का नाम लेते हुए सरकार की ढिलाई और ढचर ढर्रे पर सवाल उठाए।

मुख्य आरोपी संजीव मुखिया 11 महीने तक फरार रहा। अप्रैल 2025 में उसकी गिरफ्तारी हुई और बाद में उसे जमानत मिल गई।

उन्होंने रंजीत कुमार बरुआ, अमित कुमार सिंह, पंकज कुमार और राकेश का नाम लेते हुए कहा कि 2025 में इन सभी मुख्य आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई और सरकार देखती रह गई।

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CJP आंदोलन के बाद देना पड़ा था इस्तीफा

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में छात्रों और युवाओं के एक महीने से अधिक चले उग्र आंदोलन के बाद 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

हालांकि, सोमवार को जब वे संसद पहुंचे, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए (NDA) के सांसदों ने मेज थपथपाकर और नारेबाजी के साथ उनका स्वागत किया था, जिस पर अब विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है।

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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