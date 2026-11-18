मामला हाल ही में सोनिया गांधी की बुक लॉन्च कार्यक्रम से जुड़ा है। कार्यक्रम में बुलाने के लिए राहुल गांधी ने दिग्गज नेता को कई बार फोन मिलाया। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी से बात नहीं की। कैसे बिगड़ गए रिश्ते?

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाल ही में अपनी लिखी किताब लॉन्च की है। संस्मरण की तरह लिखी गई इस किताब के विमोचन कार्यक्रम के दौरान कई बड़े नेताओं का जमावड़ा दिखा। कार्यक्रम में ना सिर्फ कांग्रेस के नेताओं ने शिरकत की, बल्कि सहयोगी दलों के कई लीडर भी यहां पहुंचे। अब खबर है कि इस कार्यक्रम में एक और नेता को बुलावा भेजा गया था। राहुल गांधी ने उन्हें फोन भी मिलाया, लेकिन ना तो उस नेता ने उनका फोन उठाया और ना ही कार्यक्रम में आए।

यह नेता हैं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) चीफ एमके स्टालिन। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के बुक लॉन्च इवेंट में न्योते के लिए स्टालिन को फोन मिलाया। हालांकि स्टालिन ने राहुल गांधी से बात नहीं की। इसके बाद अब कांग्रेस और डीएमके के बीच की कलह पर मानो मुहर लग गई है और इसका असर निजी संबंधों पर भी पड़ता दिख रहा है।

बड़े भाई से टूटा नाता! यह इसीलिए भी अहम है कि क्योंकि इससे पहले कुछ महीनों पहले तक ही राहुल गांधी और स्टालिन के बीच आत्मीयता नजर आती थी। दोनों एक-दूसरे को सार्वजनिक रूप से भाई कहकर भी संबोधित करते थे। स्टालिन 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन देने वाले पहले नेताओं में से एक थे। वहीं 2024 के चुनाव प्रचार के बीच राहुल ने स्टालिन को अपना ‘बड़ा भाई’ तक कहा था। हालांकि कांग्रेस और डीएमके के बीच की कलह से दोनों के रिश्ते में भी दरार आ गई।

बुक लॉन्च में नहीं आए स्टालिन न्यूज 18 ने बुधवार को अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि राहुल गांधी ने 16 नवंबर को दिल्ली में अपनी मां सोनिया गांधी की किताब 'बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के विमोचन समारोह में आमंत्रित करने के लिए स्टालिन को फोन किया था। पर डीएमके चीफ ने कांग्रेस संसद से बात नहीं की। हालांकि स्टालिन ने सोनिया गांधी को बधाई संदेश जरूर भेजा।

विजय ने डाल दी फुट? कांग्रेस और डीएमके के बीच की इन दूरियों की वजह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय को कहें तो गलत नहीं होगा। विजय की राजनीति में एंट्री से सालों पहले से कांग्रेस और डीएमके के बीच साझेदारी बन गई थी। कांग्रेस और डीएमके 2004 से अधिकांश समय तक साझेदार रहे। 2013 से 2016 तक दोनों के बीच थोड़ी दूरी जरूर आई, लेकिन दोनों फिर एक हो गए।

मामला 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले बिगड़ा। जानकारों की मानें तो कांग्रेस ज्यादा सीटें और सरकार में बड़ी भूमिका की मांग कर रही थी। वहीं डीएमके सत्ता में हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं थी। इसके बाद दोनों दलों ने विधानसभा चुनाव एक साथ तो लड़ा, लेकिन कभी साथ मिलकर प्रचार नहीं किया। इस चुनाव में कांग्रेस ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और पांच सीटों पर जीत हासिल की।