इंडिया गठबंधन फिर भरेगा हुंकार; ‘दिल्ली चलो’ रैली की तैयारियां जोरों पर, बीजेपी ने सिख दंगे से जोड़ा

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर जनता का फैसला सुनाया जाएगा। इंडिया गठबंधन के दलों का आरोप है कि मतदाता सूची के SIR में गड़बड़ियां हुई हैं।

इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करने की तैयारी कर ली है। गठबंधन 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘दिल्ली चलो’ रैली करेगा। इससे पहले 30 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक ‘जन महाभियोग’ की कार्यवाही आयोजित की जाएगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर जनता का फैसला सुनाया जाएगा। गठबंधन का आरोप है कि मतदाता सूची के SIR में गड़बड़ियां हुई हैं। इसी मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की जा रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गठबंधन में शामिल सभी दलों के प्रमुख नेताओं से संपर्क किया है। उनसे दिल्ली में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा गया है। गठबंधन ने 1 नवंबर की रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई है। कांग्रेस ने रैली की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। वेणुगोपाल ने इंदिरा भवन में पार्टी के विभिन्न विभागों और संगठनों के अध्यक्षों व प्रभारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। इससे पहले वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस मुख्यालय में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के नेताओं के साथ रणनीति पर चर्चा की थी। यह रैली 5 अक्टूबर को घोषित की गई थी।

सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप 'दिल्ली चलो' की तारीख को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि 1 नवंबर को रैली आयोजित करने पर अड़े रहकर राहुल गांधी सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से तारीख बदलने की मांग की। दरअसल, 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1 नवंबर से दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस घटना का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने झारखंड में पार्टी की राज्य कार्यसमिति की बैठक के दौरान कांग्रेस पर राजनीतिक अस्थिरता फैलाने और स्थानीय मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।