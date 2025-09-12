Congress Crossed All Limits, Insult To Women BJP Slams For AI Video Of PM Modi and her Mother घृणित वीडियो, सारी हदें पार... PM मोदी की मां के AI वीडियो पर छिड़ी नई रार, कांग्रेस पर भाजपा बरसी, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCongress Crossed All Limits, Insult To Women BJP Slams For AI Video Of PM Modi and her Mother

घृणित वीडियो, सारी हदें पार... PM मोदी की मां के AI वीडियो पर छिड़ी नई रार, कांग्रेस पर भाजपा बरसी

PM ने पिछले दिनों कहा कि बिहार में यात्रा के दौरान राजद और कांग्रेस के लोगो ने गाली देकर सिर्फ़ मेरी माता का ही अपमान नही किया बल्कि उन करोड़ों माताओं के हृदय को चोट पहुंचाया जो मुफलिसी में अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती हैं। 

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 12 Sep 2025 07:10 AM
share Share
Follow Us on
घृणित वीडियो, सारी हदें पार... PM मोदी की मां के AI वीडियो पर छिड़ी नई रार, कांग्रेस पर भाजपा बरसी

बिहार में विपक्ष के वोट अधिकार यात्रा के दौरान इंडिया गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को गाली देने के विवादों के बीच कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक AI जेनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है, जिस पर भाजपा आगबबूला हो उठी है। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माँ को निशाना बनाने के कांग्रेस के नए प्रयास की न सिर्फ आलोचना की है बल्कि उस पर सारी हदें पार कर जाने के आरोप लगाए हैं। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस राजनीतिक बहस का स्तर गिरा रही है।

दरअसल, पिछले दिनों बिहार कांग्रेस ने साहब के सपनों में आईं "माँ" शीर्षक से एक AI जेनरेटेड वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे दो किरदार दिख रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि पीएम मोदी के सपने में उनकी मां आती हैं और उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अपने नाम का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें डाँट रही हैं।

बिहार कांग्रेस के वीडियो में क्या?

AI जेनरेटेड वीडियो में दिखाया गया है कि पीएम मोदी की मां सपने में पीएम को डांटते हुए कहती हैं, "अरे बेटा, पहले तो तुमने हमें नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, तुमने मेरे पैर धोने का रील बनवाया और बिहार में अब मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर-पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे?" इस संवाद के बाद पीएम मोदी की नींद टूट जाती है।

ये रहा बिहार कांग्रेस का वीडियो

भाजपा का कांग्रेस पर हमला

इस वीडियो पर भाजपा भड़क गई है और इसे किसी ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाने की घृणित और कुत्सित कोशिश करार दिया है जो अब जीवित नहीं है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस पछतावे की बजाय प्रधानमंत्री की माँ के खिलाफ अपनी पिछली कथित टिप्पणियों को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देने के लिए पश्चाताप से कोसों दूर, कांग्रेस ने न केवल उसे सही ठहराया, बल्कि झूठ के साथ आरोपी का बचाव भी किया। और अब बिहार कांग्रेस ने एक घृणित वीडियो के साथ सारी हदें पार कर दीं हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर BJP ने तय किया 'फॉर्मूला', चिराग के लिए गुड न्यूज

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, "यह पार्टी गांधीवादी की बजाय गालीवादी बन गई है। महिला और मातृ शक्ति का अपमान कांग्रेस की पहचान बन गई है। यह शर्मनाक है, बिहार को बीड़ी की तरह गाली देना और ऐसे व्यक्ति को गाली देना जो अब हमारे बीच नहीं है।" भाजपा ने इसे महिलाओं का भी अपमान करार दिया।

ये भी पढ़ें:PM के बर्थडे पर 75 योजनाएं शुरू करेगी रेखा गुप्ता सरकार, अमित शाह करेंगे लॉन्च

PM मोदी ने बताया था महिलाओं का अपमान

बता दें कि कांग्रेस-राजद के गठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के मंच से एक शख्स ने पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे थे, तब से यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पीएम मोदी भी जापान-चीन की यात्रा से लौटने के बाद अपनी मां को गाली देने के मुद्दे को महिलाओं का मुद्दा बनाते हुए कहा था कि मां हमारा संसार होती हैं। मां आत्म सम्मान होती हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत कठिनाई से की और जब मैं उसकी सेवा के लायक हुए तो मुझे देश सेवा की अनुमति दे दी। अपनी मां से इजाजत ले कर मैं घर से बाहर निकला तथा देश और समाज के साथ करोड़ों माताओं की सेवा कर सका। आज अपनी बात कहते हुए यहां बैठी माताओं की आंखों में आंसू देख कर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है।

PM Modi Bihar Bihar Elections अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।