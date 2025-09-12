घृणित वीडियो, सारी हदें पार... PM मोदी की मां के AI वीडियो पर छिड़ी नई रार, कांग्रेस पर भाजपा बरसी

PM ने पिछले दिनों कहा कि बिहार में यात्रा के दौरान राजद और कांग्रेस के लोगो ने गाली देकर सिर्फ़ मेरी माता का ही अपमान नही किया बल्कि उन करोड़ों माताओं के हृदय को चोट पहुंचाया जो मुफलिसी में अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती हैं।

बिहार में विपक्ष के वोट अधिकार यात्रा के दौरान इंडिया गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को गाली देने के विवादों के बीच कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक AI जेनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है, जिस पर भाजपा आगबबूला हो उठी है। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माँ को निशाना बनाने के कांग्रेस के नए प्रयास की न सिर्फ आलोचना की है बल्कि उस पर सारी हदें पार कर जाने के आरोप लगाए हैं। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस राजनीतिक बहस का स्तर गिरा रही है।

दरअसल, पिछले दिनों बिहार कांग्रेस ने साहब के सपनों में आईं "माँ" शीर्षक से एक AI जेनरेटेड वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे दो किरदार दिख रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि पीएम मोदी के सपने में उनकी मां आती हैं और उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अपने नाम का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें डाँट रही हैं।

बिहार कांग्रेस के वीडियो में क्या? AI जेनरेटेड वीडियो में दिखाया गया है कि पीएम मोदी की मां सपने में पीएम को डांटते हुए कहती हैं, "अरे बेटा, पहले तो तुमने हमें नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, तुमने मेरे पैर धोने का रील बनवाया और बिहार में अब मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर-पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे?" इस संवाद के बाद पीएम मोदी की नींद टूट जाती है।

ये रहा बिहार कांग्रेस का वीडियो

भाजपा का कांग्रेस पर हमला इस वीडियो पर भाजपा भड़क गई है और इसे किसी ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाने की घृणित और कुत्सित कोशिश करार दिया है जो अब जीवित नहीं है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस पछतावे की बजाय प्रधानमंत्री की माँ के खिलाफ अपनी पिछली कथित टिप्पणियों को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देने के लिए पश्चाताप से कोसों दूर, कांग्रेस ने न केवल उसे सही ठहराया, बल्कि झूठ के साथ आरोपी का बचाव भी किया। और अब बिहार कांग्रेस ने एक घृणित वीडियो के साथ सारी हदें पार कर दीं हैं।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, "यह पार्टी गांधीवादी की बजाय गालीवादी बन गई है। महिला और मातृ शक्ति का अपमान कांग्रेस की पहचान बन गई है। यह शर्मनाक है, बिहार को बीड़ी की तरह गाली देना और ऐसे व्यक्ति को गाली देना जो अब हमारे बीच नहीं है।" भाजपा ने इसे महिलाओं का भी अपमान करार दिया।