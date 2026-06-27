'ऑपरेशन सिंदूर में जवानों के बलिदान को छुपाया', कांग्रेस के आरोपों पर क्या बोली सरकार

बयान में कहा गया, ‘सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिए गए भाषण को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है। इन पोस्ट में भाषण के एक हिस्से का गलत मतलब निकाला गया है।’

कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 जवानों के बलिदान के बारे में जानकारी छिपाकर सैनिकों का अपमान किया गया और इस विषय पर देश की संसद को भी गुमराह किया गया। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से पिछले साल मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में दिए गए भाषण के एक हिस्से का वीडियो एक्स पर साझा किया, जिसमें सिंह यह कहते सुने जा सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के जांबाज सैनिकों को कोई क्षति नहीं हुई है। दरअसल, पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्तव्य निर्वहन के समय वीरगति को प्राप्त हुए छह सैन्य कर्मियों के नाम राष्ट्रीय समर स्मारक पर अंकित किए गए हैं। इन सैन्यकर्मियों में थलसेना के 5 और भारतीय वायुसेना के एक कर्मी का नाम शामिल है।

मई 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से किए गए सैन्य अभियान के बाद यह पहली बार है, जब सरकार ने इन छह कर्मियों के नाम जारी किए हैं। पवन खेड़ा ने कहा, 'सिर्फ़ दो ही संभावनाएं हैं। या तो रक्षा मंत्री ने जब संसद को संबोधित किया तो उनको यह जानकारी ही नहीं थी कि 6 सैनिक शहीद हो चुके थे। यदि ऐसा है, तो यह उस मंत्री पर गंभीर प्रश्नचिह्न है जिसे उसी मंत्रालय के मामलों की जानकारी नहीं है जिसका वह नेतृत्व कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि दूसरी संभावना है कि सिंह को सच्चाई मालूम थी और इसके बावजूद उन्होंने संसद को गुमराह करना चुना। खेड़ा के अनुसार, यह उससे भी अधिक गंभीर है, क्योंकि इससे यह सिद्ध होता है कि यह सरकार लोकतंत्र के मंदिर में, शपथ के साथ, देश से झूठ बोलती है।

कांग्रेस ने सैनिकों के अपमान का लगाया आरोप कांग्रेस नेता ने कहा, 'जो भी सच हो, कुछ तथ्य नहीं बदलते। हमारे छह वीर जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन उनके बलिदान को छिपाया गया। उन्हें वह सम्मान और मान्यता नहीं दी गई जिसके वे हकदार थे। और उनके परिवारों से वह पारदर्शिता भी छीन ली गई जिसकी वे अपेक्षा रखते थे। यह हमारे सैनिकों का अपमान है और कोई भी सच्चा देशभक्त इस पर मौन या संतुष्ट नहीं रह सकता।'

रक्षा मंत्रालय की ओर से क्या दिया गया जवाब रक्षा मंत्रालय ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि इस बारे में कही जा रही बातें जानबूझकर गुमराह करने वाली और तथ्यों के हिसाब से गलत हैं। बयान में कहा गया, 'सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिए गए भाषण को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है। इन पोस्ट में भाषण के एक हिस्से को जानबूझकर चुनकर गलत मतलब निकाला गया है, जैसे कि रक्षा मंत्री ने कहा हो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। ये बातें जानबूझकर गुमराह करने वाली और तथ्यों के हिसाब से गलत हैं।'

मंत्रालय ने कहा, 'यह याद रखना चाहिए कि रक्षा मंत्री के भाषण के समय, मीडिया के कुछ हिस्सों और सोशल मीडिया पर एक खास और जोर-शोर से फैलाई जा रही बात चल रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय पायलट मारे गए थे। यह बात पूरी तरह से गलत थी, फिर भी इसे आक्रामक तरीके से फैलाया जा रहा था ताकि ऑपरेशन की सफलता को कम किया जा सके और जनता का मनोबल गिराया जा सके। रक्षा मंत्री ने इसी खास और शरारतपूर्ण नैरेटिव के जवाब में वह बयान दिया था। इसलिए, उनकी बातें उस समय खतरनाक रूप से फैल रही एक गलत बात का सटीक और संदर्भ-सहित जवाब थीं।'