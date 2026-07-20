मोदी जी का सिर्फ एक ही काम... इसके अलावा किया ही क्या? PM पर क्यों तिलमिलाए मल्लिकार्जुन खरगे

इससे पहले मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि सरकार युवाओं और छात्रों पर लाठीचार्ज करा रही है। यदि सरकार परीक्षाएं कराने में सक्षम नहीं है तो उसे सत्ता छोड़ देनी चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि मोदी जी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ बयानबाजी करते हैं और विपक्षी नेताओं पर व्यंग्य करते हैं। लगे हाथ खरगे ने पूछा कि उन्होंने अब तक किया ही क्या है? खरगे ने सीधे तौर पर NEET विवाद और राम मंदिर ट्रस्ट में कथित गड़बड़ियों की ओर इशारा किया और कहा कि आपने अपने समर्थकों से ट्रस्ट बनाने को कहा ताकि वे चोरी कर सकें, और अब वे धड़ल्ले से चोरी कर रहे हैं।

संसद भवन के बाहर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, “पीएम मोदी का एकमात्र काम दूसरों पर ताने कसना और व्यंग्य करना है। पहले जनता के सामने वो अपनी विश्वसनीयता साबित करें। आपकी वह '56 इंच की छाती' कहाँ गई? आज आप दूसरों की आलोचना करते हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ: आपने वास्तव में देश के लिए किया ही क्या है? आपने अपने समर्थकों से ट्रस्ट बनाने को कहा ताकि वे चोरी कर सकें, और अब वे धड़ल्ले से चोरी कर रहे हैं। आपने कानून बनाए और राम मंदिर ट्रस्ट के लिए लोगों को नामित किया, और आपके अपने लोग ही इसमें शामिल हैं।”

लाखों छात्र परेशान हैं खरगे इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, “फिर NEET का मुद्दा है; लाखों छात्र परेशान हैं, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं और पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए कौन ज़िम्मेदार है? मोदी सरकार और खुद पीएम मोदी। वे अपनी कमज़ोरियों को छिपाने के लिए ही ऐसा करते हैं... किसी भी प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए... हर प्रधानमंत्री समस्याओं को हल करने की बात करता है, न कि ऐसी बातें करता है जिनका बाद में मजाक बने। मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। पीएम मोदी को भविष्य में ऐसी टिप्पणियाँ करने से बचना चाहिए... जब तक वे सत्ता में रहेंगे, देश में खुशहाली नहीं आएगी। खुशहाली तभी आएगी जब वे चले जाएँगे...”

PM मोदी ने क्या कहा था? खरगे का यह बयान तब आया है जब सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं की तारीफ़ करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे स्टार्टअप 'स्काईरूट एयरोस्पेस' की सफलता के पीछे "28 साल के युवाओं" की बात कर रहे थे, न कि "किसी 56 साल के 'युवा'" की। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले पत्रकारों से बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की हालिया उपलब्धियों को रेखांकित किया और देश के युवा इनोवेटर्स की तारीफ़ की। मोदी ने कहा, “पिछले साल मॉनसून सत्र से ठीक पहले, एक भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा था और परसों ही भारत के एक युवा स्टार्टअप ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। ​​दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां इस तरह के प्राइवेट वेंचर हुए हैं, और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में एक नई उड़ान भरी है। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है।”