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मोदी जी का सिर्फ एक ही काम... इसके अलावा किया ही क्या? PM पर क्यों तिलमिलाए मल्लिकार्जुन खरगे

By Pramod Praveen
एएनआई, नई दिल्ली
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इससे पहले मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि सरकार युवाओं और छात्रों पर लाठीचार्ज करा रही है। यदि सरकार परीक्षाएं कराने में सक्षम नहीं है तो उसे सत्ता छोड़ देनी चाहिए।

मोदी जी का सिर्फ एक ही काम... इसके अलावा किया ही क्या? PM पर क्यों तिलमिलाए मल्लिकार्जुन खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि मोदी जी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ बयानबाजी करते हैं और विपक्षी नेताओं पर व्यंग्य करते हैं। लगे हाथ खरगे ने पूछा कि उन्होंने अब तक किया ही क्या है? खरगे ने सीधे तौर पर NEET विवाद और राम मंदिर ट्रस्ट में कथित गड़बड़ियों की ओर इशारा किया और कहा कि आपने अपने समर्थकों से ट्रस्ट बनाने को कहा ताकि वे चोरी कर सकें, और अब वे धड़ल्ले से चोरी कर रहे हैं।

संसद भवन के बाहर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, “पीएम मोदी का एकमात्र काम दूसरों पर ताने कसना और व्यंग्य करना है। पहले जनता के सामने वो अपनी विश्वसनीयता साबित करें। आपकी वह '56 इंच की छाती' कहाँ गई? आज आप दूसरों की आलोचना करते हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ: आपने वास्तव में देश के लिए किया ही क्या है? आपने अपने समर्थकों से ट्रस्ट बनाने को कहा ताकि वे चोरी कर सकें, और अब वे धड़ल्ले से चोरी कर रहे हैं। आपने कानून बनाए और राम मंदिर ट्रस्ट के लिए लोगों को नामित किया, और आपके अपने लोग ही इसमें शामिल हैं।”

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लाखों छात्र परेशान हैं

खरगे इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, “फिर NEET का मुद्दा है; लाखों छात्र परेशान हैं, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं और पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए कौन ज़िम्मेदार है? मोदी सरकार और खुद पीएम मोदी। वे अपनी कमज़ोरियों को छिपाने के लिए ही ऐसा करते हैं... किसी भी प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए... हर प्रधानमंत्री समस्याओं को हल करने की बात करता है, न कि ऐसी बातें करता है जिनका बाद में मजाक बने। मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। पीएम मोदी को भविष्य में ऐसी टिप्पणियाँ करने से बचना चाहिए... जब तक वे सत्ता में रहेंगे, देश में खुशहाली नहीं आएगी। खुशहाली तभी आएगी जब वे चले जाएँगे...”

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PM मोदी ने क्या कहा था?

खरगे का यह बयान तब आया है जब सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं की तारीफ़ करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे स्टार्टअप 'स्काईरूट एयरोस्पेस' की सफलता के पीछे "28 साल के युवाओं" की बात कर रहे थे, न कि "किसी 56 साल के 'युवा'" की। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले पत्रकारों से बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की हालिया उपलब्धियों को रेखांकित किया और देश के युवा इनोवेटर्स की तारीफ़ की। मोदी ने कहा, “पिछले साल मॉनसून सत्र से ठीक पहले, एक भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा था और परसों ही भारत के एक युवा स्टार्टअप ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। ​​दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां इस तरह के प्राइवेट वेंचर हुए हैं, और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में एक नई उड़ान भरी है। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है।”

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स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम का ज़िक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा, "इस 'स्काईरूट' स्टार्टअप में काम करने वाले युवाओं की तरफ से मुझे बताया गया है कि उनकी पूरी टीम की औसत उम्र सिर्फ़ 28 साल है। ऐसे युवाओं ने यह काम किया है; मैं किसी 56 साल के 'युवा' की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के उन स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूं जिनकी औसत उम्र 28 साल है और जिन्होंने अंतरिक्ष में भारत का झंडा लहराया है।"

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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