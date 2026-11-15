कांग्रेस का ‘चलो दिल्ली’ कार्यक्रम टला, 26 नवंबर के लिए नया प्लान; अब क्या करेंगे राहुल गांधी
कांग्रेस का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब विपक्षी दल चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे मतदाता सूची के SIR को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने बड़ी रैली की थी।
कांग्रेस ने 25 और 26 नवंबर को दिल्ली में होने वाले अपने ‘चलो दिल्ली’ कार्यक्रम को टाल दिया है। पार्टी अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर देशभर के सभी राज्यों की राजधानियों में ‘संविधान रक्षा मार्च’ निकालेगी। कांग्रेस सूत्रों ने रविवार को इसकी जानकारी दी। पहले पार्टी ने संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में ‘चलो दिल्ली’ कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इसे किसी दूसरी तारीख पर आयोजित किया जाएगा। हालांकि, कार्यक्रम की नई तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
कांग्रेस का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब विपक्षी दल चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे मतदाता सूची के SIR को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने बड़ी रैली की थी। इसमें विपक्षी दलों ने मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों और SIR प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाई थी। रैली मिंटो रोड और कनॉट प्लेस के जंक्शन से शुरू होकर रामलीला मैदान पहुंची थी। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 31 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित महाभियोग कार्यक्रम के एक दिन बाद हुआ था। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं।
विपक्ष के कई बड़े नेता हुए थे शामिल
रामलीला मैदान की रैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, सीपीआई नेता डी राजा, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए थे। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह प्रदर्शन किसी एक राजनीतिक दल या नेता का नहीं, बल्कि देश की जनता की आवाज है।
राहुल गांधी ने CEC पर साधा निशाना
राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर देश की आवाज दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। राहुल ने कहा कि विपक्ष संविधान की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेगा। कांग्रेस नेता ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी में मदद करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें उनके पद से हटाया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। राहुल ने कहा कि वह देश के हर नागरिक और युवा से कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नहीं रहेंगे और उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें