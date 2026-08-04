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कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार को कहा 'गूंगी गुड़िया', विरोध में NCP कार्यकर्ता सड़क पर उतरे

By Shubham Sharma
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अजित पवार के अचानक निधन के बाद इसी साल जनवरी 2026 में सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। वे महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री भी हैं।

Sunetra Pawar Congress NCP
कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार को बताया 'गूंगी गुड़िया'

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से राज्य की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को "गूंगी गुड़िया" कहे जाने के बाद सत्ताधारी महायुति के नेता उबल पड़े हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और बिना शर्त माफी की मांग की।

अजित पवार के अचानक निधन के बाद इसी साल जनवरी 2026 में सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। वे महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री भी हैं।

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सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ बवाल

पूरा विवाद महाराष्ट्र कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद शुरू हुआ। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुनेत्रा पवार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए लिखा, "सुनेत्रा पवार और कितने दिन तक 'गूंगी गुड़िया' बनी रहेंगी?"

कांग्रेस के इस तंज पर सत्ताधारी गठबंधन ने तुरंत मोर्चा खोल दिया।

फडणवीस और शिंदे का कांग्रेस पर तीखा हमला

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी दल पर पब्लिसिटी पाने के लिए निचले स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया।

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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "विपक्ष की राजनीति का स्तर बेहद गिर चुका है। जनता का समर्थन न मिलने की वजह से वे सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। उनका मानना है कि 'बदनाम हुए तो क्या, नाम तो हुआ'। महाराष्ट्र ने ऐसी ओछी राजनीति पहले कभी नहीं देखी।"

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे राज्य की सभी महिलाओं का अपमान बताया। उन्होंने कहा, "कांग्रेसियों की सोच दूषित हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने एक बहन का अपमान किया है। सुनेत्रा ताई पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री हैं। यह सिर्फ उनका नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की हर मां-बहन का अपमान है। कांग्रेस को तुरंत इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।"

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रोहित पवार बोले- 'इंदिरा गांधी को भी कहा गया था गूंगी गुड़िया'

इस पूरे विवाद में एनसीपी (शरद चंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार की भी एंट्री हुई। उन्होंने इस बयान के ऐतिहासिक पहलू को सामने रखते हुए कहा कि इस शब्द के दो मायने निकाले जा सकते हैं।

रोहित पवार ने कहा, "गूंगी गुड़िया शब्द एक तरफ जहां आपत्तिजनक लगता है, वहीं दूसरी तरफ यह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद दिलाता है। विपक्षी नेता कभी उन्हें भी इसी नाम से चिढ़ाते थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि आलोचनाओं को दरकिनार कर इंदिरा जी जवाहरलाल नेहरू के बाद देश की सबसे सशक्त नेता बनकर उभरीं। राजनीतिक ठप्पे किसी का भविष्य तय नहीं करते।"

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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