अल्लावरु से नहीं संभला बिहार, रोहित-कोहली का गरजा बल्ला; शाम की बड़ी खबरें

बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता अविनाश पांडेय को बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया है। वहीं, रोहित शर्मा के शानदार शतक और कोहली के दमदार अर्धशतक की बदौलत टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे मुकाबले में 9 विकेट से धोया। आज शाम की पांच बड़ी खबरें...

Sat, 25 Oct 2025 06:38 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता अविनाश पांडेय को बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया है। वहीं, पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के शानदार शतक और विराट कोहली के दमदार अर्धशतक की बदौलत टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे मुकाबले में 9 विकेट से धोया। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...

अल्लावरु से नहीं संभला बिहार, कांग्रेस ने अविनाश पांडे को चुनाव प्रभारी बनाया
बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता अविनाश पांडेय को बिहार चुनाव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिसको लेकर सियासी चर्चा का दौर भी शुरू हो गया है। टिकट को लेकर बिहार कांग्रेस में हुए घमासान और मजबूत सीटें लेने में पार्टी विफल रही है। अपनी दो सीटिंग सीट भी गंवा दी है। माना जा रहा है कि बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु बिहार संभालने में नाकाम रहे हैं। जिसके बाद पार्टी ने अविनाश पांडेय को बड़ा टास्क दिया है। पढ़ें पूरी खबर

ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बार रोहित-कोहली का गरजा बल्ला, भारत ने 9 विकेट से धोया
रोहित शर्मा के शानदार शतक और विराट कोहली के दमदार अर्धशतक की बदौलत टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे मुकाबले में 9 विकेट से धोया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मिली इस बड़ी जीत ने भारत को सीरीज में 0-3 से क्लीन स्वीप होने से बचा लिया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की। पढ़ें पूरी खबर

रूस पर नकेल कसना चाहते हैं ट्रंप, फिर किसका इंतजार; क्यों बंधे हाथ
अगर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध खत्म करने में देरी की तो रूस को गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा होने की सूरत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी में हैं। यह प्रतिबंध रूसी की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल सकते हैं। मामले से परिचित अमेरिकी अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका वास्तव में तत्काल कोई कदम उठाएगा या नहीं। बताया जाता है कि ट्रंप चाहते हैं कि पहले यूरोपीय देश इस दिशा में कोई कदम उठाएं। पढ़ें पूरी खबर

चीन में भूकंप के झटके, नॉर्थ कोरिया बॉर्डर के पास हिली धरती; क्या रही तीव्रता?
चीन में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 रही है। धरती चीन के जिलिन प्रांत में हिली है, जिसका बॉर्डर नॉर्थ कोरिया से लगता है। शिन्हुआ के अनुसार, भूकंप चीन के शहर हुनचुन में लोकल टाइम के हिसाब से शाम 7:45 बजे आया, जिसका सेंटर 560 किलोमीटर (348 मील) की गहराई पर था। पढ़ें पूरी खबर

एक्टर सतीश शाह का निधन, 74 की उम्र में ली आखिरी सांस
बॉलीवुड एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया है। 74 की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वह काफी समय से किडनी से जुड़ी बीमारी से परेशान थे। हाल ही में उनका ट्रांसप्लांट भी हुआ था। सतीश उनके शो साराभाई वर्सेस साराभाई, जाने दो यारों और मैं हूं ना से काफी पॉपुलर थे। सतीश के मैनेजर ने इस खबर को कन्फर्म किया है। रविवार को एक्टर का अंतिम संस्कार होगा। पढ़ें पूरी खबर