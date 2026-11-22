पागल कुत्तों ने काटा है, अपने ही विधायकों के लिए क्या बोल गए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ; कांग्रेस में कुरुक्षेत्र?
कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। इस बार बवाल उठा है तेलंगाना से, जहां विधायकों के आरोप के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पागल कुत्तों के काटने की बात कह दिया…
क्या कांग्रेस में अंदरखाने टकराव है? क्या सत्ता में आने के बाद तेलंगाना कांग्रेस कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुकी है? यह सवाल उठ रहे हैं, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान के बाद। आरोप है कि इस बयान में रेवंत रेड्डी ने अपने ही पार्टी विधायकों के लिए कहा है कि उन्हें पागल कुत्तों ने काटा है। अब मुख्यमंत्री रेड्डी ने यह बात क्यों कही और उन्हें अपने ही पार्टी के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों का विरोध क्यों झेलना पड़ रहा है। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला?
सत्ता में आने करीब तीन महीनों के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष तो उन्हें आड़े हाथों ले ही रहा है, अब अपनी पार्टी में भी उनकी आलोचना हो रही है। रेवंत रेड्डी की यह आलोचना, भ्रष्टाचार के आरोपों, डेवलपमेंट फंड्स, मंत्रियों के बीच टकराव आदि को लेकर हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस हाईकमान के पास उनकी शिकायतें भी पहुंचने लगी हैं। इसको देखते हुए नए पार्टी प्रभारी को इन विवादों पर काम करने के लिए भी कहा गया है।
क्या है ताजा विवाद
ताजा विवाद, मुनुगोडे विधायक कोमातिरेड्डी राज गोपाल रेड्डी के आरोपों को लेकर है। राज गोपाल ने आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी सिर्फ उन्हीं लोगों की सुनते हैं जो उनकी सर्किल में शामिल हैं। उस सर्किल से बाहर किसी भी व्यक्ति, चाहे वह विधायक ही क्यों ना हो, उसकी सुनवाई नहीं होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास निधि, कोंडांगल और अन्य मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों के लिए ही जारी की जाती है। वहीं, अन्य विधायकों को बेसिक विकास कार्यों के लिए धन आवंटित कराने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने इसको लेकर एक राजनीतिक कुरुक्षेत्र की भी चेतावनी दी है।
सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा
इस मामले में ट्विस्ट तब आया, जब सीएम रेवंत रेड्डी ने इन आरोपों का जवाब दिया। हालांकि उन्होंने किसी विधायक का नाम नहीं लिया, लेकिन बात ऐसी कही है जो तमाम लोगों को चुभेगी। असल में रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी के कुछ विधायकों को पागल कुत्ते ने काट लिया है। इसको लेकर राज गोपाल रेड्डी और ज्यादा भड़क उठे। उन्होंने विधायकों की प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाए। इसके अलावा, उन्होंने सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावों पर भी सवाल उठाए।
अन्य विधायकों में भी असंतोष
बात केवल राजगोपाल रेड्डी तक नहीं है। जडचेरला विधायक जे अनिरुद्ध रेड्डी ने एक और राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाला मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारी ठेकेदारों से छोटे विकास कार्यों के लिए भी 10-20 फीसदी कमीशन मांग रहे हैं। जब तक अवैध भुगतान नहीं किया जाता, तब तक बिल रोक दिए जाते हैं। उन्होंने लगभग 40 करोड़ रुपए के लंबित विकास कार्य बिलों का मुद्दा भी उठाया और अनिश्चितकालीन अनशन की धमकी दी।
पहले से भी है विवाद
यह तो कुछ ताजा मामले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली में इंडिया ब्लॉक रैली के दौरान, वरिष्ठ मंत्री दमोदर राजनारसिम्हा और जुक्कल के विधायक टी लक्ष्मीकंठ राव के बीच दिल्ली में जबर्दस्त बहस हुई थी। वहीं, उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू और पेड्डापल्ली सांसद जी वामशी कृष्णा के बीच भी मतभेद थे। जिन्होंने विधायक विजय रामन राव और मक्कन सिंह राज ठाकुर के खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्रवाई पर सवाल उठाए और पार्टी अनुशासन में असमानता को लेकर सवाल उठाए असमान लागू होने पर प्रश्न उठाए।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।