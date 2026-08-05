'E20 पेट्रोल से आम लोगों पर बढ़ा बोझ, उत्पादकों को फायदा', कांग्रेस का केंद्र सरकार पर तीखा हमला

E20 पेट्रोल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने E20 मिक्स पेट्रोल के लिए जो सब्सिडी जारी की थी इसका फायदा आम नागरिकों को नहीं बल्कि इथेनॉल उत्पादकों को हुआ है।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार पर निशाना साधा। पार्टी की तरफ से कहा गया कि सरकार द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से मिडिल क्लास के ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ा है और उनके सामने विकल्प भी कम हुए हैं। इसमें सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि इससे केवल इथेनॉल बनाने वालों को फायदा हुआ है। कांग्रेस ने सुझाव देते हुए कहा कि अगर सरकार को पता था कि इससे गाड़ियों का माइलेज कम होने वाला है, तो उन्हें इसकी कीमत को कम कर देना चाहिए था।

कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2025 से रेगुलर पेट्रोल पंपों पर असल में सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिल रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को निशाने पर लेते हुए जयराम रमेश ने कहा कि दावा किया गया था कि इथेनॉल के मिश्रण के बाद डीजल 50 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल का विकल्प 55 रुपये प्रति लीटर तक उपलब्ध कराया जा सकेगा, लेकिन कीमतों में ऐसी कोई कमी देखने को नहीं मिली। उन्होंने कहा, "लोगों को राहत तो नहीं मिली। इसके विपरीत एक स्वतंत्र विश्लेषण के अनुसार अप्रैल 2023 से मार्च 2026 के बीच एथेनॉल मिश्रित ईंधन से कम माइलेज की भरपाई करने के लिए उपभोक्ताओं ने सामूहिक रूप से लगभग 88,234 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किए।"

E20 से माइलेज में कमी, तो कीमत कम करके देते आम आदमी को राहत- कांग्रेस कांग्रेस की तरफ से E20 पेट्रोल से गाड़ियों के कम होते माइलेज को लेकर भी बात की गई। मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि अगर E20 से माइलेज में कमी आती है। तो सरकार को इसकी भरपाई के लिए खुदरा कीमत कम करनी चाहिए थी। पार्टी ने दावा किया कि नीति आयोग के एथेनॉल रोडमैप में भी E10 और E20 ईंधन पर उपभोक्ताओं को वित्तीय और कर प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गयी थी, लेकिन सरकार ने इसके बजाय एथेनॉल उत्पादकों को 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी मंजूर कर दी।

आम लोगों को पड़ा अतिरिक्त बोझ- कांग्रेस पार्टी ने कहा कि E20 नीति के जरिए सरकार ने मिडिल क्लास पर अतिरिक्त ईंधन खर्च का बोझ डाल दिया है। जिन लोगों ने वर्षों की बचत करके वाहन खरीदे, उन्हें अब अधिक ईंधन खर्च उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि E20 कार्यक्रम से यदि किसी वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ है तो वह एथेनॉल उत्पादकों का है, जबकि आम उपभोक्ता को अपेक्षित राहत नहीं मिली। सरकार ने जो सब्सिडी दी है, वह आम लोगों को नहीं बल्कि इथेनॉल उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचा रही है।