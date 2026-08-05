Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'E20 पेट्रोल से आम लोगों पर बढ़ा बोझ, उत्पादकों को फायदा', कांग्रेस का केंद्र सरकार पर तीखा हमला

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

E20 पेट्रोल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने E20 मिक्स पेट्रोल के लिए जो सब्सिडी जारी की थी इसका फायदा आम नागरिकों को नहीं बल्कि इथेनॉल उत्पादकों को हुआ है।

jairam ramesh
जयराम रमेश

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार पर निशाना साधा। पार्टी की तरफ से कहा गया कि सरकार द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से मिडिल क्लास के ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ा है और उनके सामने विकल्प भी कम हुए हैं। इसमें सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि इससे केवल इथेनॉल बनाने वालों को फायदा हुआ है। कांग्रेस ने सुझाव देते हुए कहा कि अगर सरकार को पता था कि इससे गाड़ियों का माइलेज कम होने वाला है, तो उन्हें इसकी कीमत को कम कर देना चाहिए था।

कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2025 से रेगुलर पेट्रोल पंपों पर असल में सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिल रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को निशाने पर लेते हुए जयराम रमेश ने कहा कि दावा किया गया था कि इथेनॉल के मिश्रण के बाद डीजल 50 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल का विकल्प 55 रुपये प्रति लीटर तक उपलब्ध कराया जा सकेगा, लेकिन कीमतों में ऐसी कोई कमी देखने को नहीं मिली। उन्होंने कहा, "लोगों को राहत तो नहीं मिली। इसके विपरीत एक स्वतंत्र विश्लेषण के अनुसार अप्रैल 2023 से मार्च 2026 के बीच एथेनॉल मिश्रित ईंधन से कम माइलेज की भरपाई करने के लिए उपभोक्ताओं ने सामूहिक रूप से लगभग 88,234 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किए।"

ये भी पढ़ें:नितिन गडकरी को बड़ी राहत, E20 विवाद से जुड़े डीपफेक वीडियो-फोटो हटाने के आदेश

E20 से माइलेज में कमी, तो कीमत कम करके देते आम आदमी को राहत- कांग्रेस

कांग्रेस की तरफ से E20 पेट्रोल से गाड़ियों के कम होते माइलेज को लेकर भी बात की गई। मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि अगर E20 से माइलेज में कमी आती है। तो सरकार को इसकी भरपाई के लिए खुदरा कीमत कम करनी चाहिए थी। पार्टी ने दावा किया कि नीति आयोग के एथेनॉल रोडमैप में भी E10 और E20 ईंधन पर उपभोक्ताओं को वित्तीय और कर प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गयी थी, लेकिन सरकार ने इसके बजाय एथेनॉल उत्पादकों को 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी मंजूर कर दी।

ये भी पढ़ें:वह मोदीजी के सिर पर बैठा हुआ है; E20 को लेकर भड़के केजरीवाल,किसे बताया जिम्मेदार

आम लोगों को पड़ा अतिरिक्त बोझ- कांग्रेस

पार्टी ने कहा कि E20 नीति के जरिए सरकार ने मिडिल क्लास पर अतिरिक्त ईंधन खर्च का बोझ डाल दिया है। जिन लोगों ने वर्षों की बचत करके वाहन खरीदे, उन्हें अब अधिक ईंधन खर्च उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि E20 कार्यक्रम से यदि किसी वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ है तो वह एथेनॉल उत्पादकों का है, जबकि आम उपभोक्ता को अपेक्षित राहत नहीं मिली। सरकार ने जो सब्सिडी दी है, वह आम लोगों को नहीं बल्कि इथेनॉल उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचा रही है।

कांग्रेस ने कहा कि एक स्वतंत्र विश्लेषण में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2026 के बीच में आम नागरिकों ने मिश्रित पेट्रोल की वजह से करीब 88,234 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च किया है। लोग E20 पेट्रोल पर आम पेट्रोल की जगह ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। इसके बाद भी उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
India News India News In Hindi Congress अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।