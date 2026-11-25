‘साम, दाम, दंड, भेद में 3 अपना लिए; फिर भी नाकाम रहे चाणक्य'; परिसीमन बिल पर कांग्रेस का कटाक्ष
सरकार अगले महीने यानी दिसंबर की 15 तारीख से संसद का शीतकालीन सत्र बुला सकती है। पीटीआई के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से कहा है कि वे संसद के अगले सत्र की तैयारियां 15 दिसंबर से पहले पूरी कर लें।
देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बुधवार को परिसीमन संबंधी विधेयक के मुद्दे को लेकर नरेन्द्र मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 'स्वयंभू चाणक्य' ने लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए कौटिल्य के 'साम, दाम, दंड, भेद' के सिद्धांत के आखिरी तीन तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन वह नाकाम रहे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया कि इस सिद्धांत के पहले तरीके यानी संवाद को कोई मौका क्यों नहीं दिया गया ?
रमेश ने कहा, ''कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को पिछले सात महीनों में चार बार (11 अप्रैल, 16 जुलाई, 27 अगस्त और 16 अक्टूबर को) पत्र लिखकर इसी रास्ते का सुझाव दिया है, लेकिन इन पत्रों की सामान्य तौर पर पावती भी नहीं दी गई।'' उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकसभा में परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए ''महाकलंकित दो-तिहाई बहुमत'' हासिल करने की बेताबी में 'स्वयंभू चाणक्य' ने 'साम, दाम, दंड, भेद' के सिद्धांत के आखिरी तीन तरीकों का सहारा लिया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।
स्वयंभू चाणक्य कौन?
दरअसल, जयराम रमेश अक्सर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए उन्हें 'स्वयंभू चाणक्य' कहते हैं। कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया था कि संसद के सत्र को लेकर जारी अनिश्चितता से संकेत मिलता है कि या तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी अपने ही दावों और बयानबाजी के जाल में फंस गई है या फिर कुछ खतरनाक साजिश चल रही है।
मौजूदा संख्या पर ही दें आरक्षण
कांग्रेस ने पिछले सप्ताह कहा था कि संसद का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं। रमेश ने तब कहा था कि देश के हित में यह होगा कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होने तक लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के लिए सीटों का मौजूदा आवंटन बरकरार रखा जाए तथा महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाए।
15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र?
इस बीच खबर है कि सरकार अगले महीने यानी दिसंबर की 15 तारीख से संसद का शीतकालीन सत्र बुला सकती है। पीटीआई के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से कहा है कि वे संसद के अगले सत्र की तैयारियां 15 दिसंबर से पहले पूरी कर लें और इस दौरान विदेश यात्रा पर जाने से बचें। सरकार 15 दिसंबर से पहले संसद सत्र बुलाने पर विचार कर रही है, और संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति इसके लिए तारीखें और अवधि तय कर सकती है। इस सत्र में परिसीमन से जुड़ा महिला आरक्षण विधेयक मुख्य आकर्षण हो सकता है। इसके अलावा, सरकार लोकसभा और विधानसभा सीटों के संभावित पुनर्वितरण पर होने वाली चर्चा के लिए भी तैयारी कर रही है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।