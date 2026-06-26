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आप 57 के हो गए लेकिन...कांग्रेस ने धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर पोस्ट कर दिए 14 नाम; NEET कनेक्शन

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस ने उनपर हमला किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उन छात्रों का नाम पोस्ट में लिखा है जिन छात्रों ने NEET पेपर लीक के बाद खुदकुशी कर ली।

आप 57 के हो गए लेकिन...कांग्रेस ने धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर पोस्ट कर दिए 14 नाम; NEET कनेक्शन

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 57 साल के हो गए हैं। शुक्रवार को उनका जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए सराहा है। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के ही पोस्ट को शेयर करते हुए धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर लिया है और NEET पेपर लीक के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रिय धर्मेंद्र प्रधान अंक, आज आप 57 साल के हो गए और हम आपकी उम्र के आधे पर नहीं पहुंच पाए। इसके बाद उन्होंने 14 छात्रों के नाम पोस्ट किए जो कि NEET पेपर लीक के बाद खुदकुशी कर चुके हैं।

बता दें कि NEET UG के पेपर लीक की खबरों के बाद 21 जून को फिर से परीक्षा करवाई गई है। इसी बीच सूत्रों का कहना है कि मोदी कैबिनेट में होने वाली फेरबदल में इस बार धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है।

बता दें कि कई संगठन धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का भी कहना है कि पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने प्रधान को बधाई देते हुए कहा, 'केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञान, शिक्षा और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है। मैं उनके दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।'

दो दिन पहले ही उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा नीट-यूजी चिकित्सा प्रवेश परीक्षा की पुनर्परीक्षा के सफल आयोजन की भी सराहना की थी। एनटीए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, जिसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान के पास है।

इससे पहले, राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-स्नातक) के प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों को लेकर विपक्ष और अन्य पक्षों ने एनटीए तथा धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना की थी। नीट-यूजी परीक्षा पहले तीन मई को आयोजित की गई थी, लेकिन कथित प्रश्नपत्र लीक के कारण उसे रद्द कर दिया गया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधान जुलाई 2021 से केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इससे पहले मोदी सरकार में वह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व भी संभाल चुके हैं।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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