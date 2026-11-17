पाकिस्तान की सरकार ने दिल्ली में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने की पुष्टि की है। पाकिस्तान के पर्यावरण मंत्री डॉ मुसादिक मसूद मलिक भारत आ रहे हैं। विवाद शुरू हो गया है।

भारत में इस हफ्ते SCO समिट शुरू होने वाला है। इससे पहले यह सम्मेलन विवादों में घिर गया है। इसकी वजह है पाकिस्तान के मंत्री का इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आना। दरअसल पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार के एक मंत्री SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। भारत द्वारा समूह के सभी सदस्यों को दिए गए न्योते के बाद पाकिस्तान ने अपने पर्यावरण मंत्री के इस सम्मेलन में हिस्सा लेने की घोषणा की है। इसके बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलवार हो गया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीते साल पहलगाम में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों द्वारा 26 लोगों की बर्बरता से हत्या के बाद ऐसा क्या बदल गया है कि भारत अब पाकिस्तान को न्योता भेज रहा है।

कांग्रेस की तरफ से सांसद मनीष तिवारी ने मोर्चा संभाला। सांसद ने कहा कि 2025 में हुए पहलगाम हमले के बाद और यहां तक कि बीते 4 दशकों में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का रुख नहीं बदला है। उन्होंने बीते रविवार को एक बयान में कहा, “अप्रैल 2025 में बैसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ। धर्म के नाम पर लोगों को चिन्हित कर उन्हें शहीद कर दिया गया। अप्रैल 2025 से नवंबर 2026 में क्या बदला है? कुछ भी नहीं बदला है। पिछले 4 दशक में कुछ नहीं बदला है।”

‘नहीं सुधरा है पाकिस्तान’ उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवाद के साथ गांठ पर जोर डालते हुए कहा, “पाकिस्तान ने आतंकवाद का दौर 1970 के दौर में ही शुरू कर दिया था। इसीलिए जो भारत की आपत्ति है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का ताना-बाना बुना है अपनी धरती पर और इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाता है, इसका कोई समाधान तो नहीं निकला है?” मनीष तिवारी ने आगे माना कि SCO सम्मेलन में सभी सदस्य देश आते जाते रहते हैं, यह सामान्य है। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के रवैये पर सवाल खड़े किए।

पहलगाम में 26 लोगों की हुई थी हत्या बता दें कि 26 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। इनमें से अधिकतर पर्यटक थे। आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछ कर गोलियां बरसाई थी। इस हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर पाक और पाक अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान 100 से ज्यादा आतंकी मारे भी गए थे।

साथ ही भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए यह साफ शब्दों में कहा था कि भारत पाकिस्तान से किसी भी तरह का संवाद तब तक नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा लेता। भारत ने इस दिशा में कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को भी रद्द कर दिया था और कहा था कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते। मनीष तिवारी इसी घटनाक्रम का जिक्र कर रहे थे।

SCO में किसे भेज रहा पाकिस्तान? शंघाई सहयोग संगठन, SCO सम्मेलन का आयोजन 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में किया जाएगा। इस बीच पाकिस्तान ने बीते शनिवार को एक बयान में बताया कि उसके जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत जाएंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, ''पाकिस्तान सरकार एससीओ के भीतर, आपसी सम्मान की भावना के साथ, सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।''