Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सोलर पर 126% अमेरिकी टैरिफ से भड़की कांग्रेस, कहा- अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा

Feb 25, 2026 05:27 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कांग्रेस ने कहा कि भारत के लिए अमेरिका से आयात तो आसान किए जाएंगे, लेकिन अमेरिका को निर्यात अमेरिकी राष्ट्रपति की मनमर्जी पर निर्भर रहेगा। अब आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है-भारत को साहस दिखाते हुए इस समझौते को फिलहाल स्थगित कर देना चाहिए और उसे ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए।

सोलर पर 126% अमेरिकी टैरिफ से भड़की कांग्रेस, कहा- अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा

कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील पूरी तरह से एकतरफा है और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि भारत इसे रोकने की हिम्मत करे, क्योंकि यह देश भर के लाखों किसानों के लिए बहुत बुरा होगा। एक्स पर एक पोस्ट में, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, कम्युनिकेशंस, जयराम रमेश ने कहा कि यह बहुत आश्चर्यजनक है कि अमेरिका ने भारत से सोलर मॉड्यूल के इंपोर्ट पर 125.87 परसेंट टैरिफ लगा दिया है।

उन्होंने पूछा, "इससे राष्ट्रपति ट्रंप की उस प्रतिबद्धता के बारे में क्या संकेत मिलता है, जिसे उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के संदर्भ में शब्दों और भावना में जताया था, और जिसकी नई दिल्ली में उनके अच्छे मित्र ने भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलने के रूप में खूब प्रशंसा की थी?''

उन्होंने आगे कहा कि दरअसल, यह समझौता स्पष्ट रूप से एकतरफा है। भारत के लिए अमेरिका से आयात तो आसान किए जाएंगे, लेकिन अमेरिका को निर्यात अमेरिकी राष्ट्रपति की मनमर्जी पर निर्भर रहेगा। अब आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है-भारत को साहस दिखाते हुए इस समझौते को फिलहाल स्थगित कर देना चाहिए और उसे ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए।

यह बात विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत-अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील दबाव में की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद किसान विरोधी होने के कारण इस समझौते को रद्द करने की चुनौती दी थी जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को गैर-कानूनी बताया गया था। मंगलवार को भोपाल में 'किसान महाचौपाल' रैली को संबोधित करते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने इस समझौते को किसानों के दिल में तीर बताया।

ये भी पढ़ें:ट्रंप ने भारत को दिया जोर का झटका, सोलर पैनलों पर 126% टैरिफ लगाया
ये भी पढ़ें:टैरिफ से होगी खूब कमाई, नहीं होगी अमेरिकी नागरिकों को टैक्स भरने की जरूरत: ट्रंप
ये भी पढ़ें:जिन देशों ने अमेरिका को लूटा, वो अब...; SC ने टैरिफ रद्द किया तो फायर हुए ट्रंप

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, "ट्रेड डील (ग्लोबल टैरिफ) पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, मैं पीएम मोदी को चुनौती देता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो इसे रद्द कर दें...लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाएंगे।" पिछले दिनों अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर जो टैरिफ लगाए थे, वे गैर-कानूनी थे और उन्होंने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

और पढ़ें
Congress
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।