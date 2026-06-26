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कांग्रेस ने संजय दत्त को हरियाणा का बनाया इनचार्ज, ओडिशा में भी बदला प्रभारी

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी है। उन्होंने यह भी बताया कि ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

कांग्रेस ने संजय दत्त को हरियाणा का बनाया इनचार्ज, ओडिशा में भी बदला प्रभारी

कांग्रेस ने पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति में बड़े फेरबदल किया है। इसके तहत हरियाणा, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के लिए नए प्रभारी नियुक्ति किए गए हैं। पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने वरिष्ठ नेता संजय दत्त को हरियाणा, लालजी देसाई को ओडिशा और राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

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पार्टी ने इन प्रदेशों के अब तक प्रभारी रहे नेताओं के योगदान की भी सराहना। इसमें कहा गया कि संगठन के लिए किए गए उनके कार्य बेहद प्रशंसनीय रहे और उनके योगदान के प्रति आभार जताते हैं। इस बीच, कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी की सभी 70 विधानसभा सीट पर 509 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की। इन कदम का मकसद पार्टी के बूथ-स्तरीय नेटवर्क को मजबूत करना है। कांग्रेस ने वर्ष 2022 में ब्लॉक और बूथ के बीच में मंडल इकाई बनाने का फैसला किया था।

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कांग्रेस ने दिल्ली में 509 मंडल अध्यक्ष किए नियुक्त

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और इनका उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत और ऊर्जावान बनाना है। पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार, 509 मंडल अध्यक्षों को दिल्ली की सभी जिला इकाइयों और विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है। बयान में कहा गया कि नवनियुक्त पदाधिकारियों को कांग्रेस की विचारधारा और संगठनात्मक सिद्धांतों के तहत काम करने, अपने-अपने मंडल क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाए रखने और समय-समय पर पार्टी द्वारा जारी कार्यक्रमों व अभियानों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

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ये नियुक्तियां ऐसे समय में की गई हैं, जब कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मद्देनजर अपनी बूथ-स्तरीय संगठनात्मक मशीनरी को मजबूत करने का अभियान शुरू किया है। इस महीने की शुरुआत में पार्टी ने अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए)-1 कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया था। इसमें कहा गया कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान विशेष रूप से दलित, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से न हटाया जाए।

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लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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