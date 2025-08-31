वोटर अधिकार यात्रा में खुद शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी; कांग्रेस भड़की, अधीर रंजन ने खूब सुनाया

अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ‘हिंदू, मुस्लिम और दलित को भी वोट देने का अधिकार है। राहुल गांधी हर एक व्यक्ति के वोट देने के अधिकार की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस अधिकार को छीन लेना चाहते हैं।’

तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के बीच रविवार को जुबानी जंग देखने को मिली। दरअसल, बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में ममता बनर्जी की पार्टी का प्रतिनिधित्व करने लिए टीएमसी ने प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। इसे लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की आलोचना की और कहा कि यात्रा में खुद शामिल होने के बजाय उन्होंने अपने दो नेताओं को भेजा है। कोलकाता में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'ममता ने बिहार दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि राहुल गांधी की तुलना में वह फीका नहीं पड़ना चाहती हैं।'

अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'हिंदू, मुस्लिम और दलित को भी वोट देने का अधिकार है। राहुल गांधी हर एक व्यक्ति के वोट देने के अधिकार की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। जब मोदी इस अधिकार को छीन लेना चाहते हैं, जब देश के सभी विपक्षी नेता लड़ने के लिए वहां पर मौजूद हैं तब बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं जाना चाहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की तुलना में वह फीकी पड़ जाएंगी। यही कारण है कि वह नहीं जाएंगी।' मालूम हो कि 1 सितंबर को बिहार में वोट अधिकार यात्रा के अंतिम पड़ाव में यूसुफ पठान और ललितेश त्रिपाठी तृणमूल कांग्रेस की ओर से शामिल होंगे।