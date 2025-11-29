मेरे अच्छे दोस्त को बधाई, पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री को दीं शादी की शुभकामनाएं
पीएम मोदी ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जोडी हेडन को उनकी शादी की बधाई दी। मोदी ने अल्बनीज के एक पोस्ट के जवाब में ‘एक्स’ पर लिखा, ‘मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जोडी हेडन को शादी की बधाई। उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करता हूं।’
अल्बनीज ने शनिवार को कैनबरा स्थित अपने आधिकारिक आवास पर एक निजी समारोह में हेडन से विवाह किया। अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार के 124 साल के इतिहास में पद पर रहते हुए विवाह करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं।
ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के अनुसार, इस समारोह में करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए। अल्बनीज दंपति ने एक बयान में कहाकि हम अपने परिवार और दोस्तों के सामने अपना जीवन साथ बिताने की प्रतिबद्धता को साझा करके बहुत खुश हैं। यह 47 वर्षीय हेडन की पहली शादी है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार, 62 वर्षीय श्री अल्बनीज अपनी पहली पत्नी से 2019 में अलग हो गए थे। उनके एक बेटा नाथन भी है।
विपक्ष की नेता सुसान ले ने नवविवाहित जोड़े को बधाई दी। उन्होंने एक बयान में कहाकि एंथनी और जोडी को बधाई। मैं कामना करती हूं कि वे एक साथ अपना जीवन बनाते रहें और उन्हें हर खुशी मिले।