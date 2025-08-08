Cong showed Uddhav Thackeray his place BJP Sena mock over last row seat insult at INDI meet कांग्रेस ने उद्धव को दिखाई जगह, भाजपा ने दिल्ली मीटिंग की फोटो साझा कर उड़ाया मजाक, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCong showed Uddhav Thackeray his place BJP Sena mock over last row seat insult at INDI meet

कांग्रेस ने उद्धव को दिखाई जगह, भाजपा ने दिल्ली मीटिंग की फोटो साझा कर उड़ाया मजाक

भाजपा और शिवसेना ने उद्धव ठाकरे का जमकर मजाक उड़ाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दिल्ली में हुई बैठक के दौरान कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को उनकी असली जगह दिखा दी है।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईFri, 8 Aug 2025 09:22 PM
share Share
Follow Us on
कांग्रेस ने उद्धव को दिखाई जगह, भाजपा ने दिल्ली मीटिंग की फोटो साझा कर उड़ाया मजाक

भाजपा और शिवसेना ने उद्धव ठाकरे का जमकर मजाक उड़ाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दिल्ली में हुई बैठक के दौरान कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को उनकी असली जगह दिखा दी है। गुरुवार को राहुल गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए थे। इस बैठक की एक फोटो में शिवसेना उद्धव गुट के नेता पिछली पंक्ति में बैठे नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उद्धव जब तक भाजपा के साथ थे, पहली पंक्ति में बैठते थे।

कहते थे झुकते नहीं
फडणवीस ने कहा कि ठाकरे कहते हैं कि दिल्ली के सामने झुकते नहीं हैं। लेकिन अब देखिए कैसे हो गए हैं। साफ पता चल रहा है कि उन्हें कितना सम्मान मिल रहा है। फडणवीस ने कहा कि यह बहुत तकलीफदेह है। इस दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी वहां मौजूद थे। शिंदे ने कहा कि जिन लोगों ने अपना आत्मसम्मान गिरवी रख दिया है। जिन्होंने बाल ठाकरे के आदर्शों को गिरवी रख दिया हो, उन्हें भला मान-अपमान का क्या ख्याल रहेगा।

महाराष्ट्र भाजपा ने शेयर किया स्क्रीनशॉट
शिंदे ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। आपको उद्धव और आदित्य ठाकरे से पूछना होगा कि उन्हें पिछली सीट पर क्यों बिठाया गया। इंडिया गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत पिछली पंक्ति में बैठे नजर आ रहे हैं। इस बैठक में राहुल गांधी मतदाता सूची में गड़बड़ी पर प्रजेंटेशन दे रहे थे। महाराष्ट्र भाजपा ने इस मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट एक्स पर शेयर किया है। इसके साथ कैप्शन में लिखा है कि ‘इस फोटो में आत्मसम्मान ढूंढिए।’ साथ ही लिखा है हैशटैग लास्ट-रो।

मंत्री ने बताया महाराष्ट्र का अपमान
महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि ठाकरे को अंतिम पंक्ति में बिठाना पूरे महाराष्ट्र का अपमान है। उन्होंने कहा कि उद्धव इस तरह का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जब उद्धव ठाकरे हमारे साथ थे तो उन्हें सम्मान मिलता था। भाजपा के वरिष्ठ नेता उनके घर मातोश्री जाते थे। अब हालात देखिए, वह कांग्रेस के साथ गए और अंतिम पंक्ति में बैठकर अपना सम्मान गंवा रहे हैं।

Uddhav Thackrey Eknath Shinde Devendra Fadnavis
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।