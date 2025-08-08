कांग्रेस ने उद्धव को दिखाई जगह, भाजपा ने दिल्ली मीटिंग की फोटो साझा कर उड़ाया मजाक

भाजपा और शिवसेना ने उद्धव ठाकरे का जमकर मजाक उड़ाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दिल्ली में हुई बैठक के दौरान कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को उनकी असली जगह दिखा दी है।

गुरुवार को राहुल गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए थे। इस बैठक की एक फोटो में शिवसेना उद्धव गुट के नेता पिछली पंक्ति में बैठे नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उद्धव जब तक भाजपा के साथ थे, पहली पंक्ति में बैठते थे।

कहते थे झुकते नहीं

फडणवीस ने कहा कि ठाकरे कहते हैं कि दिल्ली के सामने झुकते नहीं हैं। लेकिन अब देखिए कैसे हो गए हैं। साफ पता चल रहा है कि उन्हें कितना सम्मान मिल रहा है। फडणवीस ने कहा कि यह बहुत तकलीफदेह है। इस दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी वहां मौजूद थे। शिंदे ने कहा कि जिन लोगों ने अपना आत्मसम्मान गिरवी रख दिया है। जिन्होंने बाल ठाकरे के आदर्शों को गिरवी रख दिया हो, उन्हें भला मान-अपमान का क्या ख्याल रहेगा।

महाराष्ट्र भाजपा ने शेयर किया स्क्रीनशॉट

शिंदे ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। आपको उद्धव और आदित्य ठाकरे से पूछना होगा कि उन्हें पिछली सीट पर क्यों बिठाया गया। इंडिया गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत पिछली पंक्ति में बैठे नजर आ रहे हैं। इस बैठक में राहुल गांधी मतदाता सूची में गड़बड़ी पर प्रजेंटेशन दे रहे थे। महाराष्ट्र भाजपा ने इस मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट एक्स पर शेयर किया है। इसके साथ कैप्शन में लिखा है कि ‘इस फोटो में आत्मसम्मान ढूंढिए।’ साथ ही लिखा है हैशटैग लास्ट-रो।