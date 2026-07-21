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बंगाल में कांग्रेस की बढ़ने लगी उम्मीद, किस चीज ने बढ़ा दिया उत्साह; 21 साल बाद हुआ ऐसा

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई ने मंगलवार को कई वर्षों बाद यहां अपना ‘शहीद दिवस’ कार्यक्रम आयोजित किया। पार्टी ने साल 1993 में पुलिस गोलीबारी में मारे गए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।

बंगाल में कांग्रेस की बढ़ने लगी उम्मीद, किस चीज ने बढ़ा दिया उत्साह; 21 साल बाद हुआ ऐसा

कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई ने मंगलवार को कई वर्षों बाद यहां अपना ‘शहीद दिवस’ कार्यक्रम आयोजित किया। पार्टी ने साल 1993 में पुलिस गोलीबारी में मारे गए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कहाकि कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ राज्य में कांग्रेस के पुनरुत्थान का संकेत है। पार्टी ने अगले साल जनवरी-फरवरी के बीच कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बड़ी रैली आयोजित करने की भी घोषणा की। इसे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। ‘शहीद दिवस’ की शुरुआत 21 जुलाई, 1993 की उस घटना की याद में हुई थी, जब वाम मोर्चा सरकार के दौरान ममता बनर्जी के नेतृत्व में एस्प्लेनेड में आयोजित एक रैली पर पुलिस ने गोलीबारी की थी। इस घटना में युवा कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। कांग्रेस ने इन कार्यकर्ताओं की स्मृति में 21 जुलाई को ‘शहीद दिवस’ घोषित किया था।

हर गुट का अलग कार्यक्रम

बाद में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर 1990 के दशक के उत्तरार्ध में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का गठन किया। इसके बाद उनकी पार्टी ने धीरे-धीरे इस वार्षिक आयोजन की जिम्मेदारी संभाल ली। इसके बाद हर साल धर्मतला में बड़े पैमाने पर रैली आयोजित करने लगी। हालांकि, इस वर्ष विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद टीएमसी में आंतरिक विभाजन के चलते शहीद दिवस का आयोजन अपेक्षाकृत फीका रहा। ममता बनर्जी गुट और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए। इस बीच, कांग्रेस ने अवसर का लाभ उठाते हुए मध्य कोलकाता स्थित ऐतिहासिक 157 फुट ऊंची ब्रिटिशकालीन ‘शहीद मीनार’ पर अपना कार्यक्रम आयोजित किया।

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गुटबाजी की भी दिखी झलक

कार्यक्रम के दौरान हालांकि प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की भी झलक दिखाई दी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार के समर्थन में नारे लगाए। चौधरी ने हालांकि इस घटनाक्रम को तूल नहीं दिया और रैली में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति के लिए शुभंकर सरकार की सराहना की। बहरामपुर से पूर्व सांसद चौधरी ने कहाकि शहीद मीनार के आसपास का पूरा क्षेत्र समर्थकों से भर गया है। पुलिस हमारे कई कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने नहीं दे रही है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना कांग्रेस के लिए बड़ी सफलता है। उन्होंने कहाकि यह तो सिर्फ एक झलक है। बदलाव तय है और इसका असर अगले लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा।

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एक बड़ा ऐलान

सभा को संबोधित करते हुए शुभंकर सरकार ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में आते समय कांग्रेस के 11 कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें आरजी कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने अगले कुछ महीनों के लिए पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहाकि हम नौ अगस्त से 14 अगस्त तक नुक्कड़ सभाएं आयोजित करेंगे और स्वतंत्रता दिवस की मध्यरात्रि में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी घोषणा की कि पार्टी अगले साल 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली आयोजित करेगी। उन्होंने कहाकि राहुल गांधी इस रैली में शामिल होंगे।

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टीएमसी की आलोचना

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता उदय भानु चिब ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस का बागी गुट भाजपा के नियंत्रण में काम कर रहा है। उन्होंने कहाकि यहां तृणमूल कांग्रेस का बागी गुट भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। वे भाजपा की ‘बी टीम’ हैं। हम अमित शाह से डरने वाले नहीं हैं। हम सड़कों पर उतरेंगे और तब सब देखेंगे कि क्या होता है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता दीपा दासमुंशी ने भी तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से इस दिन का इस्तेमाल केवल ‘शक्ति प्रदर्शन’ के लिए किया जाता रहा है।

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Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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