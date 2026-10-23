अरुणाचल में चीनी सैनिकों के साथ आज भी होते हैं टकराव; ITBP डीजी बोले, भड़की कांग्रेस

आईटीबीपी के डीजी ने एलएसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा के कई स्थानों पर आज भी भारत और चीन के सैनिकों में टकराव की नौबत आती है।

इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ टकराव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा के कई स्थानों पर आज भी भारत और चीन के बीच टकराव की नौबत आती है। गुरुवार को आईटीबीपी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। उनके इस बयान के सहारे कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है।

ITBP कर्मियों के लिए आयोजित वार्षिक हिमवीर सम्मान समारोह में शत्रुजीत कपूर ने कहा, "पिछले कुछ दिनों में ऐसी स्थिति बनी जहां अरुणाचल में कई जगहों पर भारत और चीन के सैनिकों का आमना-सामना हुआ है और यह सिलसिला अभी भी जारी है।" उन्होंने कहा कि अरुणाचल सीमा पर चल रहे टकराव में ITBP के कमांडो सक्रिय हैं।

उन्होंने कहा, "हमारे हाल ही में गठित शौर्य कमांडो ने इसमें बेहतरीन भूमिका निभाई है। ITBP का गठन एक माउंटेन गुरिल्ला फोर्स के रूप में किया गया था और 2004 में हमें चीन के साथ लगती सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हमें अपने मूल काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। सेना से अलग एक विशेष हाई एल्टीट्यूड माउंटेन फाइटिंग फोर्स तैयार की जा रही है। जल्द ही हमारे पास 'शौर्य कमांडो' की एक पूरी बटालियन होगी। ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती हमारी ताकत है।"

उबल पड़ी कांग्रेस आईटीबीपी के डीजी के बयान को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ''एक तरफ जहां खुद को 'विश्वगुरु' कहने वाले नेता चीन को लगातार रियायतें दे रहे हैं, वहीं ITBP के महानिदेशक ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों के साथ टकरावों में अपने जवानों के प्रदर्शन की तारीफ की है। यह तारीफ जायज भी है। लेकिन इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री और उनके प्रशासन की ओर से पूरी तरह खामोशी छाई हुई है।''

उन्होंने आगे लिखा, ''पिछले महीने तक्सिंग में हुए टकराव के बाद अरुणाचल प्रदेश के वाचा और दमाई में कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि लद्दाख की तरह ही यहां भी हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट हमारे हाथ से निकल गए हैं। चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश में हमारे कस्बों के नाम बदल रहा है और वहां 60,000 मेगावाट का एक बांध बना रहा है, जो हमारी पारिस्थितिक और जल सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।''