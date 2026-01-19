देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पूरा शेड्यूल, जानें कब-कब चलेगी और कहां-कहां रुकेगी

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह हाई-स्पीड स्लीपर ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच नियमित रूप से चलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह हाई-स्पीड स्लीपर ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच नियमित रूप से चलेगी। भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन का पूरा शेड्यूल जारी किया है और बताया है कि ये ट्रेन कब-कब चलेगी और कहां-कहां रुकेगी।

भारतीय रेल की सोमवार को दी गई जानकारी के अनुसार, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का नियमित परिचालन 22 जनवरी ( गुरुवार ) से शुरू होगा। यह ट्रेन (संख्या 27576 डाउन) कामख्या से शाम सवा छह बजे चलेगी और अगले दिन सुबह सवा आठ बजे हावड़ा पहुंचेगी। हाबड़ा से वापसी में यह ट्रेन (27575 अप) शाम छह बजकर 20 मिनट पर चलेगी और अगले दिन सुबह-सुबह आठ बजकर 20 मिनट पर कामख्या पहुंचेगी। बुधवार को कामाख्या से हाबड़ा के लिए और गुरुवार को हाबड़ा से कामाख्या के लिए इसका परिचालन नहीं होगा।

गौरतलब है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे और नियमित संचालन में 130 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। इसे अधिकमत 180 किमी प्रति घंटा की गति से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रेन कुल 823 बर्थ की व्यवस्था है, जिमें एसी थ्री के 11 कोचों में 611 सीट, एसी सेंकेंड के चार कोचों में 188 सीट और एसी फर्स्ट के एक कोच में 24 सीट है।