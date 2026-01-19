Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newscomplete schedule of first Vande Bharat sleeper train includes departure times and stoppages
देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पूरा शेड्यूल, जानें कब-कब चलेगी और कहां-कहां रुकेगी

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पूरा शेड्यूल, जानें कब-कब चलेगी और कहां-कहां रुकेगी

संक्षेप:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह हाई-स्पीड स्लीपर ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच नियमित रूप से चलेगी।

Jan 19, 2026 09:58 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह हाई-स्पीड स्लीपर ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच नियमित रूप से चलेगी। भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन का पूरा शेड्यूल जारी किया है और बताया है कि ये ट्रेन कब-कब चलेगी और कहां-कहां रुकेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भारतीय रेल की सोमवार को दी गई जानकारी के अनुसार, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का नियमित परिचालन 22 जनवरी ( गुरुवार ) से शुरू होगा। यह ट्रेन (संख्या 27576 डाउन) कामख्या से शाम सवा छह बजे चलेगी और अगले दिन सुबह सवा आठ बजे हावड़ा पहुंचेगी। हाबड़ा से वापसी में यह ट्रेन (27575 अप) शाम छह बजकर 20 मिनट पर चलेगी और अगले दिन सुबह-सुबह आठ बजकर 20 मिनट पर कामख्या पहुंचेगी। बुधवार को कामाख्या से हाबड़ा के लिए और गुरुवार को हाबड़ा से कामाख्या के लिए इसका परिचालन नहीं होगा।

गौरतलब है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे और नियमित संचालन में 130 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। इसे अधिकमत 180 किमी प्रति घंटा की गति से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रेन कुल 823 बर्थ की व्यवस्था है, जिमें एसी थ्री के 11 कोचों में 611 सीट, एसी सेंकेंड के चार कोचों में 188 सीट और एसी फर्स्ट के एक कोच में 24 सीट है।

भारतीय रेलवे के अनुसार, यह ट्रेन कामख्या से हावड़ा के बीच रंगिया, न्यू बोंगईगांव, न्यू अलीपुरदौर, जलपाईगुड़ी रोड, न्यू जलाईगुड़ी, अलुआबाड़ी रोड, मालदा टाउन, न्यू फरक्का जंक्शन, अजिमगंज, कटवा जंक्शन नबादवीप धाम, बंदेल जंक्शन पर रुकेगी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Vande Bhara Train Vande Bharat Express National Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।