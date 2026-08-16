थलपति विजय पर 'मां से पूछना' वाले बयान को लेकर शिकायत दर्ज, तमिलनाडु BJP चीफ की बढ़ी मुश्किलें

नागेंद्रन ने विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय की ओर से पिता का जिक्र किए जाने पर तंज कसते हुए कहा, 'जिन लोगों को जानना है कि उनके पिता कहां हैं, उन्हें विधानसभा में जवाब तलाशने के बजाय घर जाकर अपनी मां से पूछना चाहिए।'

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और उनकी मां के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एन नागेंद्रन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने, टिप्पणी की जांच करने और मानहानि के आरोप में आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को भी जांच में शामिल करने की अपील की गई है। यह मामला पूरे राज्य में राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है।

विवाद 15 अगस्त को चेन्नई स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय कमलालयम में कार्यक्रम में नागेंद्रन की टिप्पणी से शुरू हुआ। उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय की ओर से पिता का जिक्र किए जाने पर तंज कसते हुए कहा, 'जिन लोगों को जानना है कि उनके पिता कहां हैं, उन्हें विधानसभा में जवाब तलाशने के बजाय घर जाकर अपनी मां से पूछना चाहिए।' इस टिप्पणी को विजय की मां पर व्यक्तिगत हमला बताया गया। कई नेताओं ने नागेंद्रन की आलोचना की। हालांकि, नागेंद्रन ने बाद में कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और राजनीतिक उद्देश्य से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

उदयनिधि के पिता को लेकर कसा था तंज बीजेपी नेता नागेंद्रन की टिप्पणी को विजय के उस पुराने बयान की प्रतिक्रिया माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने विधानसभा में डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन को निशाना बनाते हुए कुट्टी कथई यानी छोटी कहानी सुनाई थी। अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनाव में डीएमके की हार के बाद विजय ने उदयनिधि के पिता को लेकर राजनीतिक तंज किया था। उस समय कई दलों ने विजय के बयान की आलोचना की थी। बाद में स्टालिन ने कहा था कि वह विधानसभा में भले मौजूद न हों, लेकिन जनता के दिलों में हैं। उसी राजनीतिक तकरार के जवाब में नागेंद्रन की टिप्पणी ने विवाद को और बढ़ा दिया है।