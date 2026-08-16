Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

थलपति विजय पर 'मां से पूछना' वाले बयान को लेकर शिकायत दर्ज, तमिलनाडु BJP चीफ की बढ़ी मुश्किलें

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

नागेंद्रन ने विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय की ओर से पिता का जिक्र किए जाने पर तंज कसते हुए कहा, 'जिन लोगों को जानना है कि उनके पिता कहां हैं, उन्हें विधानसभा में जवाब तलाशने के बजाय घर जाकर अपनी मां से पूछना चाहिए।'

थलपति विजय पर 'मां से पूछना' वाले बयान को लेकर शिकायत दर्ज, तमिलनाडु BJP चीफ की बढ़ी मुश्किलें
तमिलनाडु बीजेपी चीफ नागेंद्रन और मुख्यमंत्री थलपति विजय।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और उनकी मां के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एन नागेंद्रन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने, टिप्पणी की जांच करने और मानहानि के आरोप में आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को भी जांच में शामिल करने की अपील की गई है। यह मामला पूरे राज्य में राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है।

ये भी पढ़ें:कल का मौसम: सोमवार को बंगाल, झारखंड समेत इन इलाकों में होगी बहुत भारी बारिश

विवाद 15 अगस्त को चेन्नई स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय कमलालयम में कार्यक्रम में नागेंद्रन की टिप्पणी से शुरू हुआ। उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय की ओर से पिता का जिक्र किए जाने पर तंज कसते हुए कहा, 'जिन लोगों को जानना है कि उनके पिता कहां हैं, उन्हें विधानसभा में जवाब तलाशने के बजाय घर जाकर अपनी मां से पूछना चाहिए।' इस टिप्पणी को विजय की मां पर व्यक्तिगत हमला बताया गया। कई नेताओं ने नागेंद्रन की आलोचना की। हालांकि, नागेंद्रन ने बाद में कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और राजनीतिक उद्देश्य से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:बर्थडे केक खाते ही सीने में जलन और उल्टियां; 11 लोग बीमार, 3 बच्चे ICU में भर्ती

उदयनिधि के पिता को लेकर कसा था तंज

बीजेपी नेता नागेंद्रन की टिप्पणी को विजय के उस पुराने बयान की प्रतिक्रिया माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने विधानसभा में डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन को निशाना बनाते हुए कुट्टी कथई यानी छोटी कहानी सुनाई थी। अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनाव में डीएमके की हार के बाद विजय ने उदयनिधि के पिता को लेकर राजनीतिक तंज किया था। उस समय कई दलों ने विजय के बयान की आलोचना की थी। बाद में स्टालिन ने कहा था कि वह विधानसभा में भले मौजूद न हों, लेकिन जनता के दिलों में हैं। उसी राजनीतिक तकरार के जवाब में नागेंद्रन की टिप्पणी ने विवाद को और बढ़ा दिया है।

ये भी पढ़ें:रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, अब 24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भरेगी फर्राटा

बीजेपी नेता के बयान की हो रही आलोचना

एन नागेंद्रन के बयान की आलोचना विरोधी दलों से नहीं हुई, बल्कि भाजपा के भीतर से भी आवाज उठी है। तमिलनाडु के मंत्री ए. राजमोहन ने टिप्पणी को असभ्य और गलत बताया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने भी नागेंद्रन के बयान को शालीनता की सीमा पार करने वाला बताया। अन्नामलाई ने कहा कि सरकार पर सवाल उठाना और राजनीतिक मतभेद रखना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी नेता के परिवार को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने इसे निम्न स्तर की राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
Tamilnadu BJP Thalapathy Vijay
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।