Ex CJI गवई ने बताया कि पिछले 5 सालों में यानी जनवरी 2021 से जनवरी 2026 के बीच, कॉलेजियम की सिफारिशों में अगड़े समुदायों का हिस्सा लगभग 80% रहा है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व लगभग 14% रहा है।

Ex CJI BR Gavai: देश के पूर्व मुख्य न्यायधीश (Ex CJI) जस्टिस बीआर गवई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायपालिकाओं में जजों की नियुक्तियों और स्थानांतरण में योग्यता, विविधता और समावेशिता के सिद्धांतों की बढ़ती अनदेखी पर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही जस्टिस गवई ने आरोप लगाया है कि कॉलेजियम द्वारा की जाने वाली सिफारिशें समाज के दूसरे वर्गों की कीमत पर एक खास समुदाय का पक्ष ले रही हैं। 27 नवंबर को लिखे एक पत्र में, जस्टिस गवई ने राष्ट्रपति से इस मुद्दे को स्वीकार करने और भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक में समान प्रतिनिधित्व के संवैधानिक कर्तव्य को बनाए रखने के लिए उचित समझे जाने पर दखल देने का अनुरोध किया है।

जस्टिस गवई ने तीन पन्नों की चिट्ठी में आरोप लगाया कि 'समाज के एक खास वर्ग' के उम्मीदवारों को इन नियुक्तियों में तरजीह दी जा रही है। उन्होंने किसी खास समुदाय का नाम लिए बिना कहा कि देश की आबादी में 5% से भी कम हिस्सेदारी वाले एक खास समुदाय का उच्चतम न्यायालय में 40 फीसदी से अधिक प्रतिनिधित्व रहा है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2018 से अब तक उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए गए 715 न्यायाधीशों में से केवल 22 अनुसूचित जाति, 16 अनुसूचित जनजाति, 89 अन्य पिछड़ा वर्ग और 37 अल्पसंख्यक समुदायों से थे। उन्होंने पत्र में लिखा है कि संवैधानिक अदालतों के मोटे तौर पर हर चार में से तीन जज सामान्य वर्ग से हैं।

चिंताजनक ट्रेंड हाइलाइट करने के लिए चिट्ठी जस्टिस गवई खुद भी कॉलेजियम के सदस्य रह चुके हैं और बाद में वह देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कॉलेजियम के हेड भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह एक जागरूक नागरिक और पूर्व CJI के तौर पर एक चिंताजनक ट्रेंड को हाइलाइट करने के लिए ये चिट्ठी लिख रहे हैं, ताकि सभी स्टेकहोल्डर्स तुरंत सुधार के उपाय करें। कॉलेजियम में अपने समय को याद करते हुए, गवई ने कहा कि उन्होंने हमेशा सामाजिक विविधता और समावेशिता के सिद्धांत का अनुसरण किया है और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए कैंडिडेट्स की सिफारिश करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और दूसरे हाशिए पर पड़े समुदायों सहित समाज के अलग-अलग वर्गों का सही प्रतिनिधित्व पक्का किया था।

समावेशिता के सिद्धांतो की पूरी तरह से अनदेखी हालांकि, उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में हुई परेशान करने वाली घटनाओं से पता चलता है कि इन सिद्धांतो की पूरी तरह से अनदेखी की गई है, जिसमें समाज के एक खास वर्ग के उम्मीदवारों को कथित तौर पर सिफारिशों और प्रमोशन के लिए पसंद किया जा रहा है, जबकि दूसरों को जबरन बाहर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा, "मुझे इस बात की चिंता बढ़ती जा रही है कि सिफारिशें एक ही समुदाय को खुश करने और इनाम देने पर फोकस करके की जा रही हैं।" यह साफ करते हुए कि वह ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए अगड़े समुदायों के उम्मीदवारों पर विचार किए जाने के खिलाफ नहीं हैं, गवई ने कहा कि उनकी कोशिश हमेशा समाज के सभी वर्गों के बीच संतुलन बनाने की रही है।

आकंड़ों में क्या? संसदीय आंकड़ों का हवाला देते हुए, पूर्व CJI ने कहा कि, मार्च 2025 में केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से केवल 22 अनुसूचित जाति, 16 अनुसूचित जनजाति, 89 अन्य पिछड़ा वर्ग और 37 अल्पसंख्यक समुदायों से थे। उन्होंने कहा कि कानून मंत्रालय ने एक संसदीय समिति को बताया था कि उच्च न्यायपालिकाओं में “पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व” है।

पिछले पांच साल में ज्यादा गड़बड़ी जस्टिस गवई ने आगे बताया कि पिछले पांच सालों में यानी जनवरी 2021 से जनवरी 2026 के बीच, कॉलेजियम की सिफारिशों में अगड़े समुदायों का हिस्सा लगभग 80 फीसदी रहा है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व लगभग 14 प्रतिशत रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में एक खास समुदाय के प्रतिनिधित्व पर भी चिंता जताई और कहा कि देश की आबादी में 5% से भी कम हिस्सा रखने वाले समुदाय को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 40 फीसदी पद दिए गए हैं।