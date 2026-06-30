भारत आने वाले अधिकतर जहाज लोकेशन बंद करके होर्मुज से गुजर रहे, आखिर क्या वजह

होर्मुज स्ट्रेट में हालात फरवरी के अंत से और अधिक अनिश्चित हो गए हैं। बताया गया है कि ईरान समय-समय पर जहाजों के आवागमन से जुड़े दिशा-निर्देश बदल रहा है और कुछ मामलों में अनुमति देने के बाद भी जहाजों को निशाना बनाया गया।

ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव का असर समुद्री व्यापार पर फिर दिखाई देने लगा है। समुद्री खुफिया कंपनी क्प्लर (Kpler) के आंकड़ों के अनुसार, होर्मुज स्ट्रेट से भारत की ओर आने वाले अधिकांश वाणिज्यिक जहाज अपनी पहचान और लोकेशन बताने वाली ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) ट्रांसपोंडर सेवा बंद करके सफर कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को समुद्री भाषा में गोइंग डार्क कहा जाता है। जहाज संभावित ईरानी हमलों या निगरानी से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फारस की खाड़ी से भारत आने वाले करीब 62 प्रतिशत टैंकर और मालवाहक जहाजों ने होर्मुज पार करते समय अपने ट्रांसपोंडर बंद रखे।

क्प्लर के अनुसार, 1 मई से 25 जून के बीच भारत के लिए रवाना हुए 73 जहाजों ने होर्मुज पार किया, जिनमें से 45 जहाजों ने अपनी पहचान और लोकेशन प्रसारित नहीं की। इस अवधि में केवल चार भारतीय ध्वज वाले जहाज इस मार्ग से गुजरे, जिनमें से दो ने भी अपनी पहचान छिपाए रखी। पनामा, लाइबेरिया, संयुक्त अरब अमीरात और मार्शल द्वीप जैसे देशों के झंडे वाले कम से कम 69 भारत-गामी जहाज डार्क मोड में पाए गए। इनमें से 14 जहाज ओमान के तटीय मार्ग से गुजरे, जबकि 10 जहाज ईरान की निगरानी वाले समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करते हुए भी ट्रांसपोंडर बंद रखे हुए थे।

जहाजों के आवागमन से जुड़े दिशा-निर्देश बदले होर्मुज स्ट्रेट में हालात फरवरी के अंत से और अधिक अनिश्चित हो गए हैं। बताया गया है कि ईरान समय-समय पर जहाजों के आवागमन से जुड़े दिशा-निर्देश बदल रहा है और कुछ मामलों में अनुमति देने के बाद भी जहाजों को निशाना बनाया गया। अप्रैल के मध्य में भारतीय ध्वज वाले विशाल तेल टैंकर सनमार हेराल्ड पर लारक द्वीप के पास हमला हुआ था, जहां ईरानी बल समुद्री यातायात को नियंत्रित करते हैं। बाद में सामने आए एक ऑडियो क्लिप में जहाज के कप्तान ने दावा किया कि उन्हें ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नौसेना से मार्ग की अनुमति मिलने के बाद भी हमला झेलना पड़ा।