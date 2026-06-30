भारत आने वाले अधिकतर जहाज लोकेशन बंद करके होर्मुज से गुजर रहे, आखिर क्या वजह
होर्मुज स्ट्रेट में हालात फरवरी के अंत से और अधिक अनिश्चित हो गए हैं। बताया गया है कि ईरान समय-समय पर जहाजों के आवागमन से जुड़े दिशा-निर्देश बदल रहा है और कुछ मामलों में अनुमति देने के बाद भी जहाजों को निशाना बनाया गया।
ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव का असर समुद्री व्यापार पर फिर दिखाई देने लगा है। समुद्री खुफिया कंपनी क्प्लर (Kpler) के आंकड़ों के अनुसार, होर्मुज स्ट्रेट से भारत की ओर आने वाले अधिकांश वाणिज्यिक जहाज अपनी पहचान और लोकेशन बताने वाली ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) ट्रांसपोंडर सेवा बंद करके सफर कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को समुद्री भाषा में गोइंग डार्क कहा जाता है। जहाज संभावित ईरानी हमलों या निगरानी से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फारस की खाड़ी से भारत आने वाले करीब 62 प्रतिशत टैंकर और मालवाहक जहाजों ने होर्मुज पार करते समय अपने ट्रांसपोंडर बंद रखे।
क्प्लर के अनुसार, 1 मई से 25 जून के बीच भारत के लिए रवाना हुए 73 जहाजों ने होर्मुज पार किया, जिनमें से 45 जहाजों ने अपनी पहचान और लोकेशन प्रसारित नहीं की। इस अवधि में केवल चार भारतीय ध्वज वाले जहाज इस मार्ग से गुजरे, जिनमें से दो ने भी अपनी पहचान छिपाए रखी। पनामा, लाइबेरिया, संयुक्त अरब अमीरात और मार्शल द्वीप जैसे देशों के झंडे वाले कम से कम 69 भारत-गामी जहाज डार्क मोड में पाए गए। इनमें से 14 जहाज ओमान के तटीय मार्ग से गुजरे, जबकि 10 जहाज ईरान की निगरानी वाले समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करते हुए भी ट्रांसपोंडर बंद रखे हुए थे।
जहाजों के आवागमन से जुड़े दिशा-निर्देश बदले
होर्मुज स्ट्रेट में हालात फरवरी के अंत से और अधिक अनिश्चित हो गए हैं। बताया गया है कि ईरान समय-समय पर जहाजों के आवागमन से जुड़े दिशा-निर्देश बदल रहा है और कुछ मामलों में अनुमति देने के बाद भी जहाजों को निशाना बनाया गया। अप्रैल के मध्य में भारतीय ध्वज वाले विशाल तेल टैंकर सनमार हेराल्ड पर लारक द्वीप के पास हमला हुआ था, जहां ईरानी बल समुद्री यातायात को नियंत्रित करते हैं। बाद में सामने आए एक ऑडियो क्लिप में जहाज के कप्तान ने दावा किया कि उन्हें ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नौसेना से मार्ग की अनुमति मिलने के बाद भी हमला झेलना पड़ा।
मई की शुरुआत में कई जहाज ओमान के तट से सटे वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करते देखे गए, जिसे बाद में अमेरिका, ओमान और संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने भी मान्यता दी। हालांकि अमेरिकी और आईएमओ समर्थित एस्कॉर्ट अभियान कुछ ही दिनों में सीमित कर दिए गए, लेकिन जहाज अब भी इसी मार्ग से गुजर रहे हैं और कई मामलों में अपने ट्रांसपोंडर बंद रख रहे हैं। इस मार्ग को वैसे सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यह ओमान के जलक्षेत्र और अमेरिकी नौसैनिक उपस्थिति के करीब है। इसके बावजूद मई के मध्य में ओमान के लिमाह तट के पास एक भारतीय ध्वज वाला मालवाहक जहाज संदिग्ध ईरानी हमले के बाद डूब गया था, जिससे इस पूरे समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें