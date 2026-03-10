1-2 दिन के लिए LPG सिलेंडर बचा है, केवल कॉफी बना पा रहे; होटल मालिक परेशान

एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष एम रवि ने इसे दूसरी कोविड लॉकडाउन जैसी स्थिति बताया है। इस संकट से निपटने के लिए तमिलनाडु और चेन्नई होटल्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सीएम से मुलाकात की और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

तमिलनाडु में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की अचानक कमी ने होटलों और रेस्तरां मालिकों को गंभीर संकट में डाल दिया है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता बुरी तरह प्रभावित हुई है। तमिलनाडु होटल्स एसोसिएशन के अनुसार, अधिकांश होटलों और रेस्तरां में मौजूदा स्टॉक केवल 1-2 दिनों तक ही चल पाएगा। कई जगहों पर पहले से ही खाद्य पदार्थों की संख्या कम कर दी गई है ताकि गैस की बचत हो सके। उदाहरण के लिए, चेन्नई के आनंद होटल ने मेन्यू में कई आइटम जैसे फ्राइड राइस, साइड डिश और अप्पम बंद कर दिए हैं, क्योंकि ये ज्यादा गैस खपत करते हैं।

एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष एम रवि ने इसे दूसरी कोविड लॉकडाउन जैसी स्थिति बताया है। इस संकट से निपटने के लिए तमिलनाडु और चेन्नई होटल्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। स्टालिन ने आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठाएंगे। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से 7 मार्च को अपील की थी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सप्लाई निलंबित करने के आदेश को वापस लिया जाए।

रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने का निर्देश सरकार ने घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता देते हुए रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया था, लेकिन इससे व्यावसायिक क्षेत्र प्रभावित हुआ। 7 मार्च को घरेलू सिलेंडर की कीमत 60 रुपये और कमर्शियल की 114.5 रुपये बढ़ाई गई। होटल मालिकों ने लकड़ी या कोयले का उपयोग असंभव बताया, क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ेगा और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर अनुकूल नहीं है। वैकल्पिक रूप से इंडक्शन कुकिंग की ओर जाने की बात कही गई, लेकिन इससे बिजली खपत बढ़ेगी।