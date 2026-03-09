एलपीजी कुकिंग कैस की शॉर्टेज बढ़ी, मुंबई में कॉमर्शियल सिलिंडरों की सप्लाई ठप

अमेरिका-इजरायल के ईरान पर हमले का असर अब एलपीजी कुकिंग गैस पर नजर आने लगा है। इसके चलते पूरे मुंबई शहर में एलपीजी कुकिंग गैस की कमी पैदा हो गई है। एलपीजी सप्लाई में देरी के चलते लोगों को सिलिंडर नहीं मिल पा रहे हैं।

अमेरिका-इजरायल के ईरान पर हमले का असर अब एलपीजी कुकिंग गैस पर नजर आने लगा है। इसके चलते पूरे मुंबई शहर में एलपीजी कुकिंग गैस की कमी पैदा हो गई है। एलपीजी सप्लाई में देरी के चलते लोगों को सिलिंडर नहीं मिल पा रहे हैं। आलम यह है कि बुकिंग के बाद का वेटिंग पीरियड दो से बढ़कर आठ दिन का हो चुका है। इन सबके बीच होटल और रेस्टोरेंटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी गई है। व्यापारियों के मुताबिक इससे खान-पान के ठिकानों पर संकट आ सकता है।

लोग होने लगे परेशान

सोमवार से ही घरेलू सिलिंडरों की बुकिंग में इजाफा हो गया था। हालात से परेशान लोग लगातार बुकिंग करा रहे थे। जिन परिवारों के पास दो सिलिंडर हैं, वे डीलर्स के पास पहुंचकर दूसरा सिंलिंडर भी बुक करा लेना चाहते थे। एक उपनगरीय डीलर ने कहाकि केंद्रीय मंत्रालय से एक नई नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। इसके मुताबिक घरेलू गैस उपभोक्ता 25 दिन से पहले दूसरा सिलिंडर नहीं बुक करा सकते। पिछले हफ्ते तक लोग दो-तीन दिन के अंदर ही दूसरा सिलिंडर बुक करा सकते थे। इस डीलर ने बताया कि गनीमत है कि अभी 14.2 किग्रा का सिलिंडर उपलब्ध है। वहीं, कॉमर्शियल एलपीजी सिलिंडर्स की सप्लाई रविवार तक के लिए पूरी तरह से रोक दी गई है। उसने कहाकि इसके चलते होटलों और रेस्टोरेंट्स के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।

क्या कह रहे डीलर्स

एलपीजी डीलर्स ने आगे कहाकि अगर यही हाल रहा तो होटल और और दूसरे कॉमर्शियल संस्थान ब्लैक मार्केट से घरेलू सिलिंडर खरीदने पर बाध्य हो सकते हैं। उन्होंने कहाकि यह गैर-कानूनी तो है ही, साथ ही यह खतरनाक भी है। एक डीलर ने कहाकि मेरा तो सुझाव है कि सरकार भले ही कॉमर्शियल सिलिंडरों पर ज्यादा पैसा ले, लेकिन सप्लाई चालू रखे। गौरतलब है कि रविवार को घरेलू सिलिंडरों के दाम में 60 रुपए और कॉमर्शियल सिलिंडरों के दाम में 115 रुपए का इजाफा किया गया है। अंधेरी में, सोमवार को चिंतित ग्राहक एलपीजी डीलर आउटलेट्स पर बुकिंग कराने पहुंचे। कुछ परिवार यह सोच रहे थे कि जब तक स्टॉक्स खत्म नहीं हो जाते, वे खुद एक सिलिंडर घर ले जाएं।



सरकार ने बदले बुकिंग के नियम

इस बीच देश में अगले छह से आठ सप्ताह की जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चा तेल और तैयार उत्पादों (ईंधन) दोनों का पर्याप्त भंडार है, पर सरकार ने खाना पकाने की गैस एलपीजी भराने का ऑर्डर देने की नीति में बदलाव किया है। सूत्रों ने बताया कि जमाखोरी को रोकने के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर भराने के लिए बुकिंग की न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। इसका मकसद सिलेंडर की जमाखोरी को रोकना और उनका समान वितरण सुनिश्चित करना है।