म्यांमार से चलाता था काला धंधा, मणिपुर में उग्रवादी संगठन का कमांडर इन चीफ गिरफ्तार

मणिपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। खुद को चिन कुकी मिजो आर्मी का कमांडर इन चीफ बताने वाला पाओखोलेन गुइटे गिरफ्तार कर लिया गया है। वह म्यांमार से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करता था। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 09:25 AM
मणिपुर में सुरक्षाबलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कम से कम चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इन उग्रवादियों में खुद को चिन कुकी मिजो आर्मी (CKMA) का कमांडर इन चीफ बताने वाला पाओखोलेन गुइटे भी शामिल है। उसे चुराचांदपुर जिले के एस मुनुआम से गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी के मुताबिक गुइटे भारत-म्यांमार सीमा पर ड्रग्स और हथियारों की स्मग्लिंग और उगाही मामले में भी शामिल था। उसके पास से दो एक-47 राइफल, 181 कारतूस और अन्य गोलाबारूद बरामद किया गया है। इसके अलावा गुइटे के पास 1 लाख रुपये कैश और कार भी पाई गई है। इसके अलावा सुरक्षाबलों ने प्रतिबंधित लिबरेशन आर्मी के दो अन्य उग्रवादियों को भी गिरफ्तार किया है। वे इलाके में लोगों से उगाही का काम करते थे। इसके अलावा ईंट भट्टा वालों को भी ब्लैकमेल करते थे।

पुलिस ने लिबरेशन आर्मी के ही एक अन्य उग्रवादी को थौबल जिले के यौरिपोक से गिरफ्तार किया है। वह खदान में काम करने वाले लोगों से उगाही करता था। बता दें कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ही उग्रवादियों की सितंबर में असम राइफल के जवानों के साथ मुठभेड़ हो गई थी। इसमें तो जवान शहीद हो गए थे।

बुधवार को चुराचांदपुर में ही पुलिस के एक काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि कुकी समुदाय की महिलाएं काफिले के सामने खड़ी हो गईं और उन्होंने वाहनों को आगे बढ़ने से रोक दिया। कई कुकी संगठनों को संदेह है कि पुलिस मेइती समुदाय का समर्थन करती है।

बुधवार को ही चुराचांदपुर जिले में मावोम और नेपाली बस्ती के पास से एक मैगजीन के साथ एम-16 स्वचालित राइफल, दो सिंगल बैरल राइफल, मैगजीन के साथ दो नौ एमएम पिस्तौल, स्थानीय रूप से पोम्पी के नाम से जाना जाने वाला एक देसी मोर्टार, दो हैंड ग्रेनेड, तीन 12 बोर खाली राउंड और दो वायरलेस सेट बरामद किए गए।

पुलिस ने एक बयान में कहा कि इंफाल पश्चिम जिले के खोंघमपत मंत्री लीकाई चिंगखोंग क्षेत्र से लेंस के साथ एक परिष्कृत .303 स्नाइपर राइफल, एक नौ एमएम पिस्तौल, मैगजीन के साथ एक .32 पिस्तौल, दो सिंगल बैरल बंदूकें, विभिन्न प्रकार के छह हैंड ग्रेनेड, पांच डेटोनेटर, दो ग्रेनेड, विभिन्न प्रकार की छह मैगजीन, छह रेडियो सेट और 60 से अधिक गोला-बारूद बरामद किए गए। मई 2023 से मेइती और कुकी समुदायों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 260 लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पूर्वोत्तर राज्य में वर्तमान में राष्ट्रपति शासन है।

