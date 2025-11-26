Hindustan Hindi News
फिर फंसे कॉमेडियन कुणाल कामरा, ‘RSS’ वाली टीशर्ट पर बवाल; भाजपा ने दी ऐक्शन की चेतावनी

फिर फंसे कॉमेडियन कुणाल कामरा, ‘RSS’ वाली टीशर्ट पर बवाल; भाजपा ने दी ऐक्शन की चेतावनी

संक्षेप:

बीजेपी ने कामरा के एक पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और पुलिस कार्रवाई की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के मंत्री और BJP के सीनियर नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने चेतावनी दी है कि पुलिस इस मामले में जल्द कार्रवाई करेगी।

Wed, 26 Nov 2025 01:09 AMJagriti Kumari भाषा, मुंबई
कॉमेडियन कलाकार कुणाल कामरा ने हाल ही में नया बखेड़ा कर दिया है। राजा विवाद की वजह उनकी एक टीशर्ट बनी है। दरअसल कामरा ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें वह एक ऐसी टीशर्ट पहने दिख रहे हैं जिसमें कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS का मखौल बनाने की कोशिश की गई है। मामला सामने आते ही भाजपा भड़क गई है और पार्टी ने मंगलवार को कुणाल कामरा को कड़ी चेतावनी दी है।

महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने आगाह किया है कि पुलिस ऑनलाइन ‘आपत्तिजनक’ सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बावनकुले ने कहा, ‘‘पुलिस ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जो इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट साझा करते हैं।’’ बावनकुले कामरा द्वारा सोमवार को सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, जिसमें एक कुत्ते की छवि वाली टी-शर्ट के साथ RSS का संदर्भ दिया गया था।

महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सहयोगी शिवसेना के नेता और मंत्री संजय शिरसाट ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ महायुति को कॉमेडियन के विवादास्पद पोस्ट पर कड़ा ऐक्शन लेने की जरूरत है। शिरसाट ने कहा कि कामरा ने पहले भी प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की थीं।

कामरा का विवादों से पुराना नाता

इससे पहले बीते मार्च में भी कुणाल कामरा विवादों में घिर गए थे। उन्होंने शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। 36 साल के कॉमेडियन ने तब अपने शो में एक मशहूर हिंदी फिल्म के गाने के बोल बदलकर शिंदे के राजनीतिक करियर पर मजाक उड़ाया था। इसके बाद भड़के शिवसैनिकों ने मुंबई के खार में हैबिटेट कॉमेडी क्लब के साथ-साथ उस होटल में भी तोड़फोड़ की थी जहां कामरा का शो हुआ था।

